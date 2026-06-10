AI晶片走私中國恐直接入罪！台灣醞釀最強科技管制 賴政府築起AI國安防線

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當AI晶片成為二十一世紀最重要的戰略資產，出口管制已不再只是商業問題，而是國家安全問題。

根據外媒報導，台灣政府正研議比照美國做法，進一步擴大AI晶片出口管制範圍，未來限制對象可能不再只是華為、中芯國際等特定黑名單企業，而是擴大至所有中國客戶。若相關措施正式上路，將成為賴清德政府上任以來最廣泛、也最具指標性的科技安全政策之一。

彭博分析指出，近年來高階AI晶片與伺服器設備持續透過第三地轉運流向中國，現行制度雖有出口管理規範，卻仍存在執法漏洞。今年五月爆發的輝達AI晶片疑似遭轉運至中國事件，以及先前引發關注的「南非事件」，都讓主管機關意識到，現有法規恐不足以防堵高階運算能力流入中國市場。

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目前台灣並未將未經授權出口AI晶片視為刑事犯罪。主管機關雖會提醒業者相關交易可能違反美國出口管制規定，但若涉及違法，多半只能透過偽造文書、詐欺或其他現行法律間接究責。

上月檢調首度拘提涉嫌將高階AI晶片走私中國的人士時，即是以偽造文件等罪名偵辦，而非直接以出口管制法令起訴。

知情人士透露，政府已原則同意建立更完整的AI晶片出口管理制度，未來若未經許可將受管制晶片或相關AI伺服器輸往中國，可能直接構成刑事犯罪。換言之，執法基礎將從「間接處理」轉向「直接處罰」。

報導指出，目前討論方向之一，是參照美國標準，以運算能力與技術規格作為管制門檻。未來達到特定效能等級以上的AI晶片，可能全面禁止銷往中國。不過相關細節仍待行政部門與國安體系最後審查拍板。

事實上，賴清德政府近一年來對科技安全議題的態度已明顯轉趨強硬。

去年六月，台灣以涉及協助中國解放軍發展為由，將Huawei Technologies與Semiconductor Manufacturing International Corporation納入出口管制名單；今年四月，竊取Taiwan Semiconductor Manufacturing Company二奈米技術機密的前工程師遭重判十年徒刑；去年底檢方也曾調查涉及營業秘密外流案件的前高階主管。

從技術保護到出口管制，台灣正逐步建立屬於自己的科技安全體系。

不過，外界也關注相關政策對產業可能帶來的衝擊。台灣不僅生產全球大部分先進AI晶片，更掌握全球AI伺服器組裝供應鏈核心地位，包括鴻海、廣達、緯創、英業達等企業都深度參與全球AI基礎建設市場。

因此，如何在國家安全與產業發展之間取得平衡，將成為政策制定者最大的考驗。

去年台灣曾因與南非發生駐處爭議，一度宣布限制AI晶片出口至南非，但兩天後即撤回措施。外交部長林佳龍當時便表示，台灣不希望將半導體武器化，但在國家利益受到損害時，仍必須保留必要反制能力。

外媒認為，若台灣最終比照美國模式，將AI晶片走私中國明確入罪，不只是出口管制制度與華府進一步接軌，更象徵台灣已開始把AI晶片視為與飛彈、軍事技術同等重要的國家戰略資產。

當全球AI競賽進入國力競賽階段，晶片不再只是商品，而是影響未來權力版圖的重要籌碼。對台灣而言，如何守住這張王牌，將決定下一個十年的科技競爭力與國家安全。

（圖片來源：AI示意圖）

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