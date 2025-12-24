AI晶片輸中大門再開 輝達、超微新增營收百億美元在望？其實只是「小補」

圖為黃仁勳今年在GTC發表最新款AI晶片Blckwell。（圖／下載自輝達官網）

美國重新開放先進AI晶片輸中，到底有多補？根據美國投行估算，輝達營收最高可增125億美元、EPS增0.3美元，超微挑戰營收增8億美元、EPS增0.2美元。儘管絕對金額可觀，但對照輝達、超微今年的營收與EPS，這筆中國訂單無論在營收或EPS的相對增幅上，恐怕會是相對無感。

12月5日以來川普鬆口放行美國先進AI晶片輸中，雖然中方態度至今不明，是否會再度以美國先進AI晶片都偷偷裝後門、造成資訊安全等理由，阻攔中國企業採購美國先進AI晶片，現在也難以判斷，唯一能確定的只有，能夠採購美國先進AI晶片的中國單位，只有私人企業，中國政府為了扶植晶片國產化，國企、政府單位應該都不會是美國先進AI晶片的客戶。

即使只有私人企業購買，對於輝達、超微來說也不無小補了。以超微來說，外電指出阿里巴巴將採購4～5萬個MI308，根據美國投行Raymond James分析師的估算，每個MI308售價約1.5萬美元來說，超微營收將增加6.75億美元。以今年前三季超微營收為243.8億美元來說、去年全年營收258億美元來說，看起來好像還好。

然而對照超微今年前三季EPS為1.73美元、全年EPS有機會超過2.4美元，該投行分析師估計MI308銷中後將帶動超微EPS增加0.1～0.2美元，如果銷中訂單能在1年完成出貨，對獲利的拉抬度不到1成，如果時間拉得更長，輸中訂單對營運的有感程度，恐怕也會繼續下降。

而AI晶片銷售規模比超微大上許多的輝達，Raymond James認為在中國大型CSP與網際網路企業購買下，購買量有機會從初期的數萬個H200、一路增加到35～50萬個H200，以H200售價約落在2萬至2.5萬美元來說，相當於將為輝達額外帶來70～125億美元的營收。

不過，以輝達2025會計年度EPS為2.94美元來看，H200銷中可望為輝達EPS增加0.15～0.2美元來説，則顯得「還好」，尤其現在很難判斷，中國企業即使真的不受政府阻撓、順利採購50萬個H200，如果出貨時程拉的超過一年，對營運的貢獻度也恐怕會被拉長的時間所稀釋。

雖然中國業務在2022年對輝達營收貢獻度高達25％，但是美國的AI禁令、中國政府加強國產化替代，中國市場對輝達貢獻度直直落，即使恢復銷售H200，該投行認為，中國在輝達的AI資料中心業務貢獻度，仍遠比不上美國CSP、各國的主權AI與歐、美、亞洲的企業用戶。



