AI晶片需求引爆全球設備擴產潮！應材新加坡新廠量產，無塵室產能翻倍、再增千名人才

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

隨著人工智慧（AI）運算需求持續推升全球半導體產業投資熱潮，設備供應鏈也同步進入新一輪擴產循環。半導體設備大廠應用材料（Applied Materials，NASDAQ：AMAT）宣布，投資逾5億美元打造的新加坡淡濱尼園區（Tampines Campus）已正式投入量產，不僅讓當地先進無塵室產能增加超過一倍，未來數年更將新增約1,000個工作機會，以支援全球晶片製造商因應AI浪潮所展開的新一波產能擴張。



廣告 廣告

應材表示，新設施將進一步強化其橫跨美國、歐洲、以色列及台灣等地的全球製造網絡，並提升公司在先進半導體設備供應上的彈性與韌性，以滿足市場對先進晶片日益增長的需求。

AI晶片需求爆發 設備供應鏈同步進入擴產循環

生成式AI、大型語言模型以及AI資料中心建設熱潮，正帶動全球對先進邏輯晶片、高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝技術的需求快速攀升。當晶圓代工廠與記憶體廠持續加碼資本支出之際，位於產業上游的設備供應鏈也必須同步擴大產能，才能支撐客戶的新一波投資計畫。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「AI正重塑各行各業，帶動對先進半導體前所未有的需求。」他指出，公司擴大新加坡製造布局，將進一步強化應用材料提供半導體製造設備的能力，協助晶片製造商加速將新一代晶片推向市場。

投資逾5億美元 新加坡先進無塵室產能翻倍

此次啟用的淡濱尼園區是應材「Singapore 2030」計畫的重要里程碑，總投資金額超過5億美元（逾新台幣150億元），使公司在新加坡的先進無塵室產能增加逾一倍。園區內設置大型製造無塵室、生產設施及研發中心，可同時支援全球與區域客戶需求。

應材指出，新設施目前已正式投入量產，主要服務因應AI需求而積極擴產的晶片製造商。隨著全球AI基礎建設持續擴張，半導體設備供應能力的重要性也日益提升。

從製造工廠到AI智慧工廠 自動化技術全面導入

除了擴大產能之外，淡濱尼園區也被定位為應材智慧製造的重要示範基地。據應材規劃，園區內導入自主移動機器人（AMR）、自動化組裝與測試系統，以及AI輔助品質檢測技術，藉此提升製造效率與產品品質。同時，應材也運用擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）技術協助設備維護及技術人員培訓，加速新技術從研發到量產的商業化進程。

應材集團副總裁暨全球製造處負責人翁佳宗表示，新加坡35年來一直是公司全球營運的重要樞紐，而全新的AI驅動智慧化設施，象徵著先進製造邁入以速度、精準與品質為核心的新階段。

新增千名人才 新加坡半導體聚落再擴大

伴隨園區擴建完成，應材預計未來數年將於新加坡新增約1,000個工作機會，以支援製造規模擴張及新技術商業化需求。公司表示，除了提升全球製造與研發能力之外，也將進一步深化與當地半導體生態系夥伴的合作，並持續投入人才培育。

新加坡經濟發展局（EDB）主席方章文（Png Cheong Boon）指出，應材在新設施中導入先進自動化與AI技術，有助於加速產品開發，同時進一步強化新加坡在先進製造領域的競爭力。他表示，此次擴建不僅將強化當地半導體生態系，也能為新加坡創造更多高品質就業機會。

從新加坡到矽谷 應材全球研發與製造版圖同步擴張

事實上，新加坡新廠只是應用材料近年全球擴產布局的一環。應材指出，過去數年來其全球製造產能已接近翻倍，除本次淡濱尼園區外，過去五年也已在美國設備製造基礎設施投入超過4億美元。

此外，應材位於美國矽谷、總投資規模上看50億美元的設備與製程創新暨商業化中心（EPIC Center）預計於今年正式啟用。該中心被視為美國迄今在先進半導體設備研發領域規模最大的投資案之一，目標是縮短突破性技術從實驗室研究到大規模量產的商業化時程。

在AI需求持續帶動全球晶片產業升級之際，從晶圓廠到設備供應鏈的投資規模也同步擴大。應材此次在新加坡的擴產布局，不僅反映AI基礎建設熱潮帶來的設備需求增長，也凸顯全球半導體供應鏈正加速建立更具韌性的製造與研發網絡。

更多風傳媒報導

