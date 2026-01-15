AI晶片25% 美關稅抽成上路

美國總統川普十四日簽署行政命令，對輝達H200人工智慧（ＡＩ）晶片和超微MI325X等特定先進ＡＩ晶片加徵百分之廿五關稅。這項美東時間十五日生效的措施，讓川普政府能從ＡＩ晶片銷售額抽成。我國談判官員已赴美就台美關稅協議進行最後磋商，預計結束後對外宣布台美協議內容。

川普政府依據「貿易擴張法」第二三二條進行的調查認定，美國對部分關鍵晶片的進口依賴，構成國安威脅，因此援引該法對部分晶片課徵關稅。

根據白宮公布的事實清單，這項命令以國安為由，希望推動晶片製造商擴大在美國本土的產能、降低對台灣等地製造的依賴。

目前川普政府暫緩將半導體關稅措施擴大到更廣泛的外國製晶片。不過，白宮事實清單指出，川普未來可能對更多半導體及其衍生產品加徵關稅，以進一步拉高在美國設廠生產的誘因。

路透與彭博新聞引述知情人士報導，台灣高層官員正趕赴美國華府，推動拉鋸已久的台美貿易協議。如果達成協議，將降低美國對台灣產品課徵的關稅，台灣會擴大在美投資。消息人士告訴彭博，台積電將承諾至少再建四座新廠，換取關稅降至百分之十五。

行政院台美經貿工作小組昨天證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮十四日晚間赴美，進行第六輪實體磋商，結束後台美將對外宣布達成共識的內容，並擇期簽署貿易協議；針對美方十四日公布的半導體政策，相關共識屆時也會說明。

外媒報導指出，鄭麗君和楊珍妮兩人計畫在未來幾天與川普政府代表會面。知情人士說，根據正磋商的協議條款，台灣輸美商品關稅稅率將從目前的百分之廿降至百分之十五，與日本和南韓處於同等水準，日韓已於去年與川普政府達成協議。

川普去年八月曾威脅，除非製造商承諾在美國投資，否則將對外國半導體課徵百分之百關稅。然而，晶片關稅可能引發外國政府不滿，也可能惹惱與川普關係密切的科技公司。川普政府也不願破壞去年與中國達成的貿易休戰協議，而中國是主要半導體生產國之一。

根據川普命令，輝達H200晶片和超微同級晶片運抵美國並轉運至中國客戶及其他海外市場時，將被課徵相關關稅。輝達的H200由台積電代工生產，已獲准對中國銷售。

川普在簽署命令儀式上說，「雖然這並非最高稅率，但已經很好。中國想要這些晶片，其他人也想要，我們將從這些晶片的銷售中分得百分之廿五收益」。

公告說明，百分之廿五關稅適用範圍非常有限，用於美國資料中心的晶片不在課徵關稅之列，ＡＩ新創、非資料中心的消費性產品、民用工業用途、美國公共部門的相關應用，也都獲得豁免。紐約時報說，這項關稅將讓美國政府能從銷往中國的ＡＩ晶片營業額抽成。根據川普簽署的公告，他指示美國商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛里爾就晶片進口問題展開協商，並在九十天內匯報進展。

