AI智慧創新應用大賽 展現台灣數位創新能量

民視新聞／綜合報導

中華電信今（27）日舉辦「2025中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮暨成果發表。本屆智慧創新應用大賽共選出11組團隊，展現AI對社會議題與產業痛點的實際助益。

響應全球AI技術急速發展，今年賽事全面升級，聚焦智慧文化、製造、醫療、環境、生活、交通與金融七大應用領域；在醫療領域方面，雙和醫院與台北醫學大學打造的急診AI決策系統、臺灣大學的居家AI護理平台、台大癌醫中心乳癌衛教助理，以及高雄科大的視障導航系統，分別為急診輕重症分流、長照負荷、衛教溝通落差與盲人安全提出解方。

5G加速器徵選亦新增「AI創新特別獎」，鼓勵新創展現跨域整合能力。今年共吸引263組、逾800人報名，創歷屆新高，展現台灣在數位創新、場域落地與社會關懷上的強勁能量。

