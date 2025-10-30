AI智慧園區最後一塊拼圖 義隆電子研發總部今上梁

▲義隆電子今日舉辦AI智慧園區研發總部上樑典禮。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】義隆電子今(30)日舉辦AI智慧園區研發總部上樑典禮，新竹縣政府秘書長李安妤、義隆電子董事長葉儀皓及多家科技公司等人出席，一同見證AI智慧園區最後一塊拼圖完成。秘書長李安妤表示，總部完工後將成為大新竹地區的全新地標，期待於園區全面營運後，讓新竹縣往文化、科技、智慧城的城市願景再邁進。

秘書長李安妤表示，很高興今天代表楊文科縣長參加上樑典禮，AI智慧園區是楊縣長自107年上任以來，推動的五支箭政策中發展最快速的一支箭。園區從108年開始推動，在 109年就已經跟所有的廠商簽署合約，100年至112年陸續開始動工。

其中，113年第一家廠商營運總部成立，也就是智邦電子，114年5月普生築創大樓開幕、6月緯創資通全球營運總部啟用，皆顯示園區建設成果豐碩，能夠邀請到這麼多的國際大廠來到AI智慧園區是新竹縣的福氣，也是整個臺灣IC及AI產業中非常重要的佈局，期待四家大廠陸續營運後，能夠打造新竹縣的產業規模，也帶領臺灣在I C及AI產業的推動。

義隆電子董事長葉儀皓表示，感謝楊縣長打造AI智慧園區，提供場地並建構創新能量，吸引人才進駐。新總部大樓地上18層、地下4層停車場，結合地理與交通優勢，成為竹北新地標。

義隆電子已投入AI相關研發逾七年，目前公司研發的AI技術已廣泛應用於智慧交通與安全監控領域，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域，並以智慧園區作為創新發展核心，公司也規劃將於總部開幕時，以無人機自動駕駛航拍大樓作為活動亮點，展現產業進步與技術實力。

縣府產發處說明，AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，同時作為創新育成的基地及成為技術交流與產學合作的平台，縣府團隊展現最佳行政效率，高效推動AI智慧園區開發，由產業發展處設置單一窗口協助廠商簽約，輔導園區廠商行政業務等相關諮詢，以大幅縮短廠商建廠時程。

其中，智邦科技公司於去(113)年正式營運，普生與緯創資通公司於今年(114年)開幕，另義隆電子公司預計115年完工、116年啟用。預估整座園區可帶來4000個就業機會，創造上千億元產值。除提高在地就業機會，園區設計均為綠建築辦公大樓，加以生態綠化打造之園區北側「AI智慧園區公園」，鼓勵廠商打造友善的工作環境，期許能與在地共好共榮。