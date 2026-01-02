AI智慧眼鏡即時生成字幕 助聽障人士溝通無礙

戴上這副外觀如同一般眼鏡的智慧眼鏡，聾人電視節目名廚伊芳（Yvonne Cobb）第一次發現，原來與人交談可以如此輕鬆。透過AR擴增實境技術，對方的說話內容直接變成文字，在鏡片視野中顯示，讓她感到前所未有的踏實。

伊芳說：「這讓我覺得很有安全感，我不知道為什麼，就像是多了一層保障，我在讀字幕，不用盯著手語翻譯，我是在閱讀。」

這款由XRAI Glass開發的應用程式，背後串聯微軟、亞馬遜等頂尖語音識別引擎。為了確保對話不間斷，系統優化到幾乎「零延遲」，即使在嘈雜的環境，也能精準捕捉聲音並轉譯。

XRAI行銷主管布倫姆菲爾德表示，「XRAI Glass是一款，即時語音轉文字的應用程式，對於聾人或聽障人士或難以參與周圍對話的人來說，他們只需要戴上這副智慧眼鏡，就能立即看見周遭人們所說的話。」

這項發明的背後，其實藏著一顆孝心。創辦人斯卡爾夫（Dan Scarfe）的祖父有聽力問題，即便戴著頂尖助聽器，卻難以融入耶誕聚會。直到祖父某次看著電視上的字幕，臉上才露出重拾連結的喜悅。這讓他萌生「為世界配上字幕」的想法。

XRAI行銷主管布倫姆菲爾德說，「直到那天晚上，他打開電視上的字幕，大家發現他立刻能參與話題，那一刻靈感瞬間迸發，斯卡爾夫心想，為什麼我不為整個世界加上字幕？XRAI Glass就是這樣誕生的。」

這款眼鏡不只能提供英文字幕，最新版本支援全球超過300種語言的即時翻譯，對跨國家庭或商務會議來說，無疑是巨大的突破。許多聽力退化的長者，在試戴後甚至激動落淚，形容這像是黑暗中的一道曙光。

聽障長者達克說：「因為我的聽力正在迅速衰退，現在有了這個，就像是道陽光，至少你知道未來還有希望。」

而且應用場域更延伸到社交之外。以往聾人看劇必須等待每月一次的「字幕專場」，現在隨時走進戲院借用一副眼鏡，每場表演都能是無障礙場次。從大型商務峰會到個人家庭晚餐，這項技術正將他們帶出安靜。

目前這款智慧眼鏡，售價為699英鎊，約新台幣3萬元，價格仍有門檻。但隨著AI與AR技術普及，這類科技平權產品，正讓「溝通無礙」從夢想走進現實。