AI智慧製造遇見ESG 高科大產學交流共探永續創新未來

為因應製造業在AI與永續發展浪潮下的新挑戰與轉型契機，促進AI智慧製造與ESG永續發展的融合應用，國立高雄科技大學近日舉辦「當AI智慧製造遇見ESG產業交流會」，邀集產官學研專家齊聚一堂，探討AI技術在永續製造與ESG發展中的實際應用與前瞻趨勢。(見圖)

高科大今(十三)日說明，該活動由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署指導，高雄科技大學及AI智慧製造產業人才培訓據點主辦，吸引眾多產業界與學界人士報名參與；開場由高科大院長致詞，勉勵產學雙方持續攜手推動產業智慧化與綠色永續發展。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署與高科大合作，在今年四月推動成立「AI智慧製造人才培訓據點」，藉以補足產業轉型過程中迫切的AI技術人力缺口，並協助勞工掌握未來產業所需核心能力；在淨零轉型壓力下，製造業導入智慧節能以降低能源成本與碳排，已從選擇成為必考題。

這次ESG產業交流活動特別邀請傑睿資訊服務股份有限公司總經理曾慶忠以「ESG浪潮下的製造業綠色革命：智慧節能、減碳與永續競爭力」為題， 分享透過IoT感測、AI分析與能源管理系統優化能耗，可降低成本與碳排，提升營運韌性與永續競爭力，是企業未來關鍵策略。

此外，中山大學機械與機電工程系副教授楊政融也以「探討製造品質與碳排放兼顧的永續智慧製造」進行報告，剖析AI技術在能資源管理與製程優化中的關鍵角色，分享如何結合AI技術與節能管，落實智慧減碳；最後，元創力科技管理顧問公司總顧問林泓鋪以多年產業經驗，進行「智慧製造之實現」專題演講，以實際案例說明智慧工廠的導入AI技術的實務經驗與挑戰。

會中與談來賓與現場參與者針對ESG政策趨勢、產線數位化轉型及企業永續管理展開深入交流，與會者表示，這次產業交流會不僅促進AI與ESG跨領域知識交流，更期望協助產業在智慧製造轉型過程中，兼顧效率與永續價值，打造綠色創新的產業生態。

該活動不僅促進跨領域知識交流，也讓產業對AI與ESG整合的應用前景有更具體的想像與實踐方向，高科大強調，高科大與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署攜手合作，於高科大建工校區成立「AI智慧製造人才培訓據點」，以AI智慧製造為核心，結合學術研究與產業能量，建立完善的人才培訓與技術應用體系，培訓近百名學員，面對製造業數位轉型與淨零碳排的全球趨勢，學校將持續結合AI技術研發與人才培育，攜手產業夥伴共同推動智慧製造與永續發展，打造綠色創新的產業新生態。