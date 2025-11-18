AI智慧醫療平台-慧康生技*-KY 19日以37.55元登錄興櫃

慧康生活*-KY預計19日登錄興櫃，參考價37.55元。圖左為創辦人暨執行長鄧居義、圖右二為共同創辦人暨資深副總賴致光。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於數位健康領域的慧康生技*-KY(7851)將於明(19)日登錄興櫃市場，登錄參考價37.55元。慧康生技*-KY共同創辦人暨執行長鄧居義表示，目前公司有三大業績來源，包括健保給付、藥廠合作、產品銷售，預期明年中旗下胰島素劑量調整軟體「易速胰」若取得台灣健保核價，最快明年底就能單月損益兩平。

作為台灣創新公司，2013年成立的慧康生技*-KY，經過多輪募資，從台灣走向海外，透過「智抗糖App」與「雲端照護平台」串聯病患與醫療端，提供血糖、血壓、體重、運動、飲食、胰島素施打劑量與連續血糖監測等整合管理功能，已成功打入日本、澳洲、新加坡、韓國等地，除了在台灣有60萬個用戶外，全球用戶已達160萬人。

鄧居義表示，慧康目前營收約有4成來自與藥廠的合作專案、來自日本的健保組合專案收入占35%，其餘為醫材相關收入等，由於2023年積極探索日本企業健康保險組合市場，採論質計酬模式，提供當地政府與大型企業個人化且即時的員工健康促進服務。目前慧康已與MITSUBISHI ELECTRIC、HITACHI、NTT、大阪市與橫濱市等超過55家企業及地方政府合作，該項目營收已連續兩年以倍速成長，估計明年光來自日本健保收入就可佔營收比重一半。

鄧居義指出，賴清德總統提出的「健康臺灣-三高防治888計畫」，便鼓勵逐步將三高病人納入數位照護管理，而慧康作為第一批「全民健康保險數位照護獎勵計畫」的核准廠商，其用戶的糖化血色素(HbA1c)控制達標率達到66.24%、遠優於全臺平均的44.1%；真實世界數據也證實，持續使用智抗糖App的病患，血糖改善的幅度更顯著且維持穩定。「正是因為政府政策的支持，加上近年臺灣資本市場的活絡，強化了我們根留臺灣、在臺灣上市的決心。」

慧康去年虧損超過一個股本，今年前三季虧損縮小，每股虧損3.07元。由於慧康上半年每股淨值僅約4.66元左右，預計興櫃掛牌後明年將展開募資。慧康每股面額為5元，實收資本額3.88億元，發行股數約為6769萬股。

