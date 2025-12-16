「AI智慧養豬實證成果發表會」登場，雲科大攜手產官學研，共同推動畜牧產業AI化發展。(記者劉春生攝）

為有效串聯學研資源與在地產業，加速AI智慧畜牧從研發走向場域落地，十二月十六日於雲林三好國際酒店辦理「AI智慧養豬實證成果發表會」，邀集產官學界代表齊聚一堂，包括雲林縣政府、資策會、雲林縣養豬協會及多家養豬產業先進親臨現場，一起見證AI技術在豬場環境中落地實證成果。

此次活動以「技術實證、場域落地、產業擴散」為核心，除發表「全天候畜牧AI管理平台」於場域實證成果，亦邀請學研團隊分享AI技術於養豬產業的應用經驗。屏科大吳庭育老師與宜蘭大學李秀評老師團隊，展示AI影像技術顛覆傳統「人看豬估價」模式，讓豬隻自然行走即可完成無接觸、無碰觸屠體的瘦肉率預測；屏科大龔旭陽與潘建良老師團隊則從場域管理出發，建置智慧豬隻飼養資訊平台，整合環境監測與飼養管理流程，補足AI技術落地後的營運與決策需求，展現智慧養豬從單點技術到整體應用的產業成熟度。

雲科大張傳育校長分享：「AI不是取代養豬人，而是成為他們可靠的助手。養豬產業面臨人力短缺、飼養管理複雜等挑戰，AI成為解方之一。此次示範成果證實，只要技術能切入痛點，就有機會改變養殖方式，帶來更有效的管理，同時也讓資深豬農的經驗得以被數位化傳承。」

雲林縣動植物防疫所廖培志所長表示，雲林為全台重要的養豬重鎮，縣府樂見AI科技逐步導入養豬產業，協助業者回應疫病風險、管理效率與產業升級等挑戰，未來也將持續支持相關技術的推廣與示範應用。

在數位發展部數位產業署指導下，國立雲林科技大學執行「AI人才培育與智慧畜牧示範推動計畫」，因應臺灣少子化與畜牧產業缺工挑戰，以「產官學AI技術共創，加速畜牧數位轉型」為核心，透過財團法人資訊工業策進會人工智慧研究院引薦AWS、NVIDIA等國際大廠，聚焦人才培育與畜牧產業痛點解決方案開發，舉辦工作坊與媒合活動，累積逾一百二十位師生業者參與，深化AI產業人才培育促進技術交流。

此次產學攜手透過跨組織協作、跨產業交流、工作坊培育與媒合機制，有效串聯學研資源與在地產業，並獲得地方政府與產業界高度關注與積極交流，期待未來能以雲林的示範場域經驗為基礎，持續推動智慧畜牧技術落地，協助在地豬農提升整體競爭力。