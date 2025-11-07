AI智能運動系統 鼓勵長輩快樂安老

高雄市旗山糖廠社區獲頒今年的全國金卓越社區，社區協會為了照顧長者，引進一套AI智能運動系統，強健體魄，並透過農場種菜提升自我價值，雙管齊下，期望達到活躍老化的目標。

拍打棒暖身操，伸展四肢，接著進入這套運動智能系統，線上遊戲闖關「再打一下。」

打地鼠，提升手眼協調，雙人派對，按照數字順序筆畫，練反應「加油 加油。」

可以單人闖關，也可以雙人PK，系統記錄每位長者的體能，作為擬定下次課程依據關懷據點老師｜傅聰慧：「AI智慧功能就可以把他們身體狀況，記錄下來 那我們回去再檢視，他們在這次運動當中，他們身體狀況如何，如何去改變他們下一次運動強度，逐步提升他們生活力，運動力 然後肌耐力 健康力。」

室內手腳動一動，再到戶外農場種菜，鍛鍊核心肌群

除草 舀水澆水「種到像那麼大。」

長輩 曾美容：「賺到身體好 身體勇健，早上就除草 種菜。」

長輩 陳秀鳳：「我去糖廠社區很開心，去那邊好快樂。」

旗山糖廠發展協會執行長 郭泰志：「看一下這些姿勢，不要小看這些伸展，我們(採收)要這樣伸展，拉到筋 拉到我們筋骨，蹲下這個蹲下，是練他的肌力腳力，腳如果有力，走路比較不會怕跌倒，(種菜)全身都會活動到。」

旗山糖廠社區發展協會從1993年成立後，投入長者照護，邁入了超高齡社區，社區協會從裡到外，雙管齊下，期待讓長者，活得老也能活得好

