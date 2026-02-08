AI更有愛！慈大親善劇團到吉打

希望科技不再冷冰冰，慈濟大學親善劇場 「AI更有愛」第二站公演，來到馬來西亞、吉打靜思堂。透過一段森林冒險故事，引領孩子在科技的陪伴下學會關懷，也替觀眾帶來省思。

「原來奶奶最需要的是，小紅帽與小藍帽的陪伴。」

在數位時代，科技走進人們的生活，卻無法取代人與人之間的溫度。慈濟大學親善劇場「AI更有愛」來到吉打慈濟靜思堂，展開一場奇幻的森林冒險，引領觀眾重新找回關懷與陪伴的價值。

「嘿，小藍帽，我們在玩森林大冒險，要不要和我們一起玩啊。」

廣告 廣告

劇中的小藍帽因一時貪玩，將任務交由科技完成，卻在一場誤會中，她開始意識到自己的錯誤。故事的轉折，引導孩子明白真心的陪伴與關愛，才是生活中最重要的存在。

慈濟大學學生 彭品嘉：「(雖然)3C越來越進步，是很方便，但是就是，如果使用不當的話，或者是使用過度，不管是自己身體健康狀況，或者是人際關係都是，還是會影響。」

「拿去給小藍帽奶奶。」

科技再便利，也無法取代人與人之間的情感連結。透過劇場，讓觀眾放下對電子產品的依賴，把更多的時間留給身邊的人。

慈濟大學學生 蔡振順：「 科技很容易讓孩子們，對家人會比較疏忽，所以我演這個角色是為了，讓孩子們知道這些事情，讓他們可以留自己更長的時間，來跟家人互動，讓他們知道科技不能代替愛，跟家人互動才是對家人最好的陪伴。」

民眾 洪俊嫻：「有時候我們一直講說 ，小孩子一直玩手機、打遊戲 ，其實大人也應該反思一下，我們自己何嘗不是也是一樣的。」

民眾 廖家宏：「 看完表演後我學到了，不要沉迷於網路遊戲，而且還要陪伴家人。」

戲劇不只是一場演出，更是一份提醒。善用科技作為助力，讓人文深植心中，使溫暖與善念在日常中持續延續。

更多 大愛新聞 報導：

感恩教職員辛勞 檳城志工送福緣珍粥

馬六甲新春發放 陪照顧戶提前圍爐

