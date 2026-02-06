AI更有愛！慈大親善劇團大馬巡演

利用寒假，慈濟大學親善劇團前往馬來西亞，演出「ＡＩ更有愛」兒童劇，在吉打的吉華獨立中學演出時，獲得師長們的肯定，同時也前往檳城慈濟洗腎中心，關懷腎友，更加確定未來從事護理的職涯規畫。

「剛剛我敲門的時候，真的很害怕自己會害死奶奶。」

改編大人小孩都熟悉的小紅帽故事，且在劇中主角，加入ＡＩ機器人小智與小慧，在陪伴老奶奶的過程中，感受到科技所帶來的便利，但溫情還是要由人來做傳遞。

「人們需要彼此的陪伴時，科技最好的位置就是站在旁邊，讓家人們能真實互動。」

慈濟大學親善劇團，來到馬來西亞吉打，雖然台下坐的是，都已經長大的中學生，依舊能在劇情中，獲得省思和樂趣。

吉華獨立中學學生 楊瑩鳳：「很溫馨，我覺得這部戲，如果小孩子看會一定很開心，因為我看是很開心。」

吉華獨立中學的社團，也登台表演，展現年輕活力，透過演出，相互學習。

吉華獨立中學老師 傅麗妹：「可能會學習他們如何把一部劇演出來，把一個好的角色把它演得更淋漓盡致。」

除了演出兒童劇，教化人心，也實地走訪檳城慈濟洗腎中心，他們大多是護理系學生，護理長的經驗談，很受用。

檳城洗腎中心護理長 黃懿瑒：「越來越少人想要去當一位護士的時候，我更希望說，大家找到自己的定位，為什麼我們要當護理師，當了護理師的真正價值在哪裡。」

體會護理工作的甘苦，也和志工們一同關懷腎友，在言談中，收獲又更多。

慈濟大學親善劇團團員 顏小芹：「這種長達10幾20年的洗腎的人生中，還可以堅持下來 有著良好的心態，甚至會回饋慈濟。」

善用寒假假期，學習付出，這段旅程也會是最珍貴的人生經驗。

