AI替你完整解說？ NotebookLM推講座音訊模式！

【緯來新聞網】Google 旗下 AI 學習與研究工具 NotebookLM，近期傳出正測試全新的「講座（Lecture）」音訊模式。該功能將與既有的深入解析、簡報、評論與辯論等形式整合並列，單次音訊講座最長可達約 30 分鐘，主打長時間、系統化的知識輸出。

（圖／翻攝自NotebookLM 官網）

根據 TestingCatalog 指出，新模式不同於現有的雙人 Podcast 對話，而是改以「專業講師式獨白」呈現。當使用者選擇長時間設定後，AI 將模擬一名講師，針對使用者提供的資料進行連續講解，不僅摘要內容，更能主動分析、串聯 PDF 論文、網頁與會議紀錄等零散素材，協助建立完整的知識脈絡。



開發介面顯示，講座模式將與語言選擇功能深度整合，使用者可指定 AI 以特定語言授課。對學生、研究人員與專業人士而言，最實用的應用場景之一，是將全英文學術論文或外文合約，轉換為長達 30 分鐘的繁體中文講解，大幅降低語言門檻。此外，Google 也曾預告，NotebookLM 將在 2026 年支援英式英語旁白，強化語音敘述功能。



NotebookLM 的核心價值不僅在於問答，而是將大量資料轉化為結構化內容，包括摘要、提綱及音訊或視訊概覽，協助使用者快速掌握重點。不過，包括 30 分鐘講座在內的多項進階功能目前仍屬內部測試，正式推出時間與最終開放範圍，Google 仍未對外說明。

