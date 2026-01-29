AI最大贏家竟漲不動？台灣ODM巨頭股價原地踏步 專家揭2熄火原因：資金跑去這了

AI伺服器讓廣達營收與獲利連2年創下新高，2024到2025年前3季EPS更衝到13到14元，AI伺服器營收年增三位數，不過股價在近期卻停滯不前。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文分析，廣達股價原地踏步受制於2大原因，呈現「利多不漲」的狀況。​

​股人阿勳提到，2024到2025年在AI伺服器帶動下，廣達營收與獲利連創新高，前3季EPS已衝到13～14元，AI伺服器營收年增三位數、訂單能見度看到2027年，2026年AI伺服器產能預計再翻倍，AI相關營收在伺服器業務中的占比將拉到8成以上。

​​股人阿勳指出，廣達股價從AI行情啟動前的60幾元漲到2024到2025高點約345元，漲了4倍以上，但之後在260到300區間震盪，離歷史高點不遠但也漲不太動，近兩年相對指數明顯「休息」。

為何廣達股價熄火？

為何廣達原地踏步？​​股人阿勳提出兩點原因，第一，​基期太高：題材早就價入。2023年AI行情啟動時，廣達股價從長期60到80元區間一路噴到3字頭，短短兩年漲了數倍，市場已經先把「AI伺服器爆量、EPS持續上修」的劇本價入，本益比最高曾達到28倍。

​​股人阿勳直言，AI伺服器單價動輒幾萬到十幾萬美元，看起來很肥，但廣達在供應鏈裡仍然是ODM代工，毛利率受制於客戶談價與零組件成本，營收放大不代表毛利率同步大幅提高。而做為代工廠，過往常態本益比若在10~15倍，就算有伺服器的加乘，頂多也只能上升到20倍初頭，28倍明顯太高了。

第二，資金輪動：AI伺服器族群整體休息。​​股人阿勳認為，2024下半年到2025年，市場AI題材開始從「伺服器組裝」轉往「上游晶片、記憶體、IP、封測、PCB」，資金更偏好技術門檻和毛利率更高的環節。在這種輪動之下，即使廣達公告營收新高，股價也只是「利多不漲」，因為多數中長線資金已在前一波完成布局，短線資金則跑去追新題材。



