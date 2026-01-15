AI會不會泡沫？ 魏哲家笑回：需求是真的、客戶很有錢





台積電今（15）日舉行法說會，關於金融市場對「AI是否泡沫」的疑問，台積電董事長魏哲家強調，AI需求是「真實的」，他開玩笑的表示，這些客戶「非常有錢，聽起來比台積電還有錢」，因此AI的需求毫無疑問，同時他也預期未來幾年AI相關產品的營收增長率將非常強勁。

談到台積電CoWoS先進封裝的擴產計畫，魏哲家說明，目前台積電正全力與合作夥伴合作增加產能。雖然產能已經比去年翻倍，但仍無法完全滿足需求，預計未來產能將持續倍增。

先進製程方面，2奈米製程相較於3奈米有更高的成本，為確保利潤率，台積電表示，公司採取「價值定價（Value-based Pricing）」 策略。雖然先進製程的研發與機台成本極高，但N2提供更好的效能與更低的功耗，這對客戶（特別是高效能運算與智慧型手機）來說具有極大價值。公司有信心N2的利潤貢獻將維持在長期的平均水準之上。

關於台積電海外設廠，恐拉低整體毛利率的疑問，台積電財務長黃仁昭則表示，海外廠確實面臨較高的建設與營運成本，這會導致毛利率稀釋約 2% 到 3%。不過台積電會透過規模經濟、向政府申請補助，以及與客戶協商定價等方式，來維持長期毛利率53%以上的目標。

