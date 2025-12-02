AI會取代人力？ 黃仁勳：能讓AI做的就不要動手做

財經中心／楊惟甯報導

黃仁勳鼓勵員工使用AI，「只要能讓AI做的，就交給AI做。」（圖／翻攝自NVIDIA官網）

輝達（NVIDIA）近期召開全體員工大會，執行長黃仁勳罕見在員工面前動怒，要求全公司「把能自動化的流程全部交給AI處理」，甚至質問部分「沒有鼓勵員工使用AI」的主管：「你們瘋了嗎？」黃仁勳表示，雖然現在外界諸多質疑AI恐取代人力，但他強調，上一季公司不但沒有裁員，反而新增數千名員工，要大家不用擔心，「飯碗不會不見」。

據《Business Insider》等多家外媒報導，黃仁勳在會議中指出，AI不該是需要時才拿出來使用的輔助工具，應該將其「融入日常」。他不滿部分主管仍停留在傳統管理方式，對AI採保守態度，甚至沒有積極推動團隊導入新工具：「我們已經建好平台、給了你們資源，你們卻還叫員工少用AI，你們是瘋了嗎？」

廣告 廣告

黃仁勳強調，公司已投入龐大資源打造AI平台與內部工具，從軟體開發、資料流程到文書作業，都具備成熟的自動化能力，各部門都必須重新檢視流程，呼籲員工，把人力轉向創造更高價值的任務，「只要能讓AI做的，就交給AI做。」

輝達目前已在內部推動導入AI輔助程式工具Cursor，工程團隊實際使用後，開發速度和準確度都明顯提升。黃仁勳說，Cursor只是第一步，他的目標是把輝達打造成「AI 優先」的組織文化，讓員工遇到問題先問AI、寫程式先讓AI起草，把AI當成日常工作的一部分。他也鼓勵員工多用、多試、多給回饋，「就算AI現在還不夠好，也要一直用，用到它變好為止。」

至於外界擔心AI是否會取代人力？黃仁勳透露，公司上一季度不但沒有裁員，還增加了數千名員工，總人數從不到3萬人拉高到約3萬6千人，且目前仍有約一萬個職缺釋出。他強調，AI的目的不是減少人力，而是讓每個人把更多時間放在更重要、更高價值的事情上。他並重申，使用AI不必擔心飯碗不見，「你們會有工作可做。」

更多三立新聞網報導

「美國製造」核心功臣！輝達點名3台廠：未來4年擴大布局

不只羅唯仁！高層投奔中芯害慘台積電 老員工憂：人才正流向中國

分期買iPhone「房貸核准少100萬」？ 理財達人揭真相：選錯差很大

比AI快！Google「4大功能」超好用 隱藏技巧提高效率

