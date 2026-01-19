AI會取代人類？諾貝爾獎得主哈羅契：它只是工具 如雷射之於物理

中央研究院舉辦「台灣橋梁計畫」系列講座，其中16日進行的第三場講座由2012年諾貝爾物理學獎得主、法國巴黎法蘭西工學院量子物理學系主任塞爾格．哈羅契（Serge Haroche）主講，主題為雷射與量子物理。（圖／中研院）

中央研究院舉辦「台灣橋梁計畫」系列講座，其中16日進行的第三場講座由2012年諾貝爾物理學獎得主、法國巴黎法蘭西工學院量子物理學系主任塞爾格．哈羅契（Serge Haroche）主講，主題為雷射與量子物理，此外，民眾也針對AI議題進行詢問，哈羅契表示，AI之於人類，正如雷射之於物理學，僅是強大的「工具」，無法取代人類特有的創造力與理解力。

中研院副院長周美吟致詞時表示，哈羅契在量子光學與腔量子電動力學領域的開創性貢獻，解決了量子力學中單一系統難以被隔離觀測的百年難題，為當代量子科學與精密量測的發展奠定了基石。

中研院也介紹，哈羅契榮獲諾貝爾物理學獎的卓越之舉，在於開發出「能測量並操控單一量子系統」的突破性實驗方法，成功挑戰了量子力學中「測量必會干擾並摧毀系統」的傳統侷限，利用極高反射率的超導鏡面組成「光子陷阱」，實現了在不摧毀光子的情況下進行長時間觀察，正式開啟人類與單一量子個體對話的新紀元。

中研院指出，哈羅契在這場深入淺出的演講中，透過一張張珍貴的實驗投影片，向聽眾揭開這座「光子盒」的神秘面紗，並解釋這項技術能讓單一光子在超導空腔內來回反射，存活長達0.1秒，更進一步分享，藉由讓「里德堡原子」穿梭其中擔任偵察員，科學家得以在不吸收光子的前提下完成「非破壞性測量」。這項成就不僅將「薛丁格的貓」從思想實驗轉化為可觀測的現實，更為現代原子鐘的精準度以及量子記憶體的開發，奠定堅實實驗基礎。

中研院原分所副研究員林育如指出，哈羅契探討量子物理與雷射之間密不可分的發展歷程，從普朗克、愛因斯坦與薛丁格等大師奠定的量子理論出發，哈羅契闡述「受激放射」(Stimulated emission)與「二能階系統」等概念，如何落實為雷射並徹底重塑現代物理的面貌。

林育如強調，對光與物質基本性質的理解，正是推動科學躍進的引擎，哈羅契揭示雷射如何讓原子鐘達到前所未有的精準度，以及如何直接操控單一量子個體。在當前量子科技蓬勃發展的背景下，雷射仍將是人類探索物理前瞻不可或缺的關鍵利器。

參與講座的民眾則針對AI衝擊進行詢問，哈羅契表示，AI之於人類，正如雷射之於物理學，僅是強大的「工具」，無法取代人類特有的創造力與理解力，同時也強調，基礎科學與應用技術兩者相輔相成，也勉勵年輕學者科學最迷人之處，就在於那些未被預見的驚喜。

「台灣橋梁計畫」由中研院攜手國內11所國內學研機構，與世界和平基金會共同推動，致力促進台灣與全球頂尖學者的深度交流。自2025年11月至2026年5月，將邀請10多位諾貝爾獎得主至中研院，而1月22日將邀請2019年諾貝爾物理學獎得主米歇爾‧梅爾博士(Michel Mayor) ，帶來「是否存在B星球—人類會移居到太陽系外行星嗎？」演講，歡迎踴躍報名參加。報名連結：https://forms.gle/zmjxTqWy8GwPsM3a8

