AI會泡沫化嗎？專家破解投資人迷思：最大問題是對AI的想像力不足

人工智慧（AI）問世至今，市場對其存在泡沫化疑慮。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇在節目《股市錢滾錢》表示，AI有沒有泡沫，跟AI個股、股價有沒有泡沫，是兩回事。目前AI產業才剛剛起步，但最大的問題是，我們對AI的想像力是不足的。

李鎮宇以1878年的巴黎博覽會為例，電燈於那時問世，夜間燈火通明。在當時，英國皇家外科醫師學會主席威爾森便斷言，「巴黎博覽會結束後，電燈也將關閉，而你再也不會聽到這東西。」威爾森沒有想到，電燈將成為基本配備，也沒想到電氣化將改變人類科技。再以2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼為例，他曾於1998年預言「到了2005年，將明顯看到網際網路對經濟的影響比傳真機還小。」但當代人類生活已高度依賴網路。

李鎮宇認為，目前多數人對AI想像依舊停留在幫忙撰寫文章、查資料或畫圖等，但在未來，AI可能成為實體機器人或是自駕電動車等，也有許多職業將被AI取代。因此，對於該產業，目前最大的問題是想像力不足。

李鎮宇表示，當初電力問世，多數人認為電就是電燈，但後來出現電梯，電梯使得摩天大樓得以建設，最終改變整個城市景觀。電改變了城市景觀，在過去是無法想像的，現在人們對AI也是一樣。

對於AI股價泡沫，李鎮宇提出「淨利」、「EBITDA （息稅折舊攤銷前盈餘）」、「毛利」和「營收」財報驗證四部曲，檢視AI公司泡沫風險。他表示，對於上市公司，就看EPS，而一個公司在做併購時，便會評估其EBITDA，看這公司一年能賺多少錢，但之前花的錢就假設成沉沒成本，不予考慮。目前許多公司將算力外包，便是為了避免EBITDA。

