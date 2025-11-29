AI會泡沫化嗎？阮慕驊指點觀察「這家公司股價」：華爾街投行已開始抄底

儘管甲骨文（Oracle）高額的資本支出及財務狀況令人擔憂，但德意志銀行認為，市場對甲骨文的看空論點，反而可能是多方訊號。對此，財經專家阮慕驊則直言，要看AI後面搞不搞得下去，就是觀察甲骨文股價無誤。

阮慕驊在節目《財經一路發》

指出，AI時代來臨，對系統軟體公司而言是個重大挑戰，AI技術普及後，許多功能可以直接利用開源API，只要懂得運用，企業幾乎不需要額外支出，所以系統軟體公司將來會遇到很大的挑戰。

阮慕驊提到，這也是甲骨文積極建設資料中心（Data Center）、不斷發債的原因。目前甲骨文的股本負債比高達400%，也就是負債是股本的4倍，為什麼有這麼大的負債，因為它早前搞了Data Center，它要豪賭，因為它知道公司再這樣搞下去，要玩不下去。

阮慕驊表示，現在看起來甲骨文那些軟體毛利率很高，但以後就一個個被擊破，AI一來之後很快就會被替代，所以一定要轉型。那甲骨文董事長艾里森敢賭，賭Data Center，所以賭到變「礦坑裡的金絲雀」。

阮慕驊強調，要看AI後面搞不搞得下去，就是觀察甲骨文這家公司股價無誤，如果說甲骨文這家公司股價一直崩，跌破100日均線站不回去，那真的就是很大的警訊。

阮慕驊說，最新華爾街投行已開始抄底甲骨文，因為他們同樣認為甲骨文是「金絲雀」。以德銀、匯豐給出的目標價380~390美元來看，如果真的達到這個目標價還可以漲一倍。

