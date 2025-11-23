AI會泡沫還是能兌現？ 報告一次看
財經中心／廖珪如報導
AI人工智慧技術正在推動經濟發生深刻變革，包括企業在資本與勞動投資決策上的變化。PIMCO 經濟學家衛艾婷發文指出，正如我們在最新發布的PIMCO週期市場展望報告《關稅、科技、轉型》中指出，關稅似乎正在加速AI人工智慧的應用，企業在供應鏈轉移的背景下競相尋找新的商業機會，並透過提高生產力、減少勞動成本來抵消更高的成本。然而，許多人正在思考，AI人工智慧未來對企業、個人及整體經濟所能創造的價值，在當前市場估值中究竟反映了多少？
AI能否快速獲回報？
這項技術發展迅速，而大多數企業仍處於理解其能力的早期階段。AI人工智慧是否能快速釋放出新的、具變革性且可獲利的創意，或在美國經濟中引發類似「中國產業衝擊」的力量—即 2000 年代初期外包導致美國製造業基礎萎縮並結構性地改變勞動市場的時期—仍有待觀察。然而，產業估值與資本支出似乎都建立在AI人工智慧能同時實現兩者的假設之上。
第二次機器時代
直至今日，AI人工智慧能徹底改變企業營運、生產力及勞動市場的想法仍大多停留在理論層面。自Erik Brynjolfsson與Andrew McAfee的著作《第二次機器時代：智慧科技如何改變人類的工作、經濟與未來?》出版以來已超過十年，該書預測任務自動化將使機器能學習、推理與創造，並導致「巨大分化」；白領工作被取代、貧富差距擴大，以及贏者通吃的局面。隨著2022年ChatGPT等大型語言模型工具推出，以及模型效能顯著提升與廣泛採用，我們才開始看到這項技術對經濟的真實影響。理論正走向實踐。
AI建設助攻美經濟
今年，AI人工智慧熱潮的其中一項顯著特徵是業界競相建置龐大的運算能力，以訓練這些模型並支援不斷增加的每月活躍用戶（MAUs）。假設AI人工智慧將吸引數十億用戶（包括付費訂閱者），或透過代理、機器人、企業軟體整合及其他自動化互動形式等非人類應用創造重大價值。根據美國國民收入與產品帳戶（NIPA）資料，由美國經濟分析局（BEA）發布並作為國民生產總值統計的基礎顯示，自 2023 年以來，伺服器與晶片/圖形處理器（GPU）的進口增加了 1800 億美元，而資料中心結構支出約增加 160 億美元。這與最大AI人工智慧相關企業（即所謂的超大規模業者）報告的資本支出大致相符。同時，軟體、研究與開發的資本支出也在加速成長。
整體而言，AI人工智慧相關投資似乎為2025年美國整體投資成長貢獻了 1 個百分點。否則，美國投資趨勢原本應為停滯甚至收緊。若非伺服器與基礎設施相關組件為進口商品，AI人工智慧可能也為實質GDP成長貢獻了同樣幅度。我們估計，AI人工智慧相關活動在2025年上半年約貢獻了0.5個百分點的GDP成長。這對任何單一產業而言都是巨大的推力，令人聯想到1990年代網際網路興起時的光纖投資熱潮。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
拍板對美投資4千億？ 經濟部長說話了！
HHTD25／郭台銘、劉揚偉同台 表情曝光
HHTD25／鴻海利多 攜Intrinsic加速機器人合作
其他人也在看
淡大科研火箭「淡江二型」發射成功 (圖)
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製的「淡江二型」火箭，於11月23日6時46分，於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。中央社 ・ 6 小時前
一飛衝天！成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
即時中心／徐子為報導成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製的AfterLight 1科研火箭，於今（22）天上午6時30分在旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間達60秒、射高761公尺。團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。民視 ・ 1 天前
成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
（中央社記者趙敏雅台北22日電）國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，今天上午6時30分於旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間60秒、射高761公尺，團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。中央社 ・ 1 天前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23)日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。計畫主持人、淡江大學航太系王怡仁教授開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，他為團隊感到驕傲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
創紀錄！淡江二型探空火箭飛行高度超過7公里 驗證新一代航電系統穩定性能
生活中心/綜合報導淡江大學航空太空工程學系於今（23）日上午6時46分，在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」。火箭燃燒推進時間13秒，到達最高飛行高度時間38秒；最高飛行高度超過7公里，為歷來最高成績。全程依照預定程序順利完成飛行，並順利降落於預定落點範圍內，圓滿完成任務，為淡江大學火箭發展史再添新頁。民視 ・ 12 小時前
因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
汽車、船舶和飛行的導航、衛星電視——在太空實施的破壞會在地球上產生直接影響。為保護衛星和通信安全，德國政府制定了一份太空安全戰略。德國之聲 ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 6 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 13 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 13 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 9 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 8 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 11 小時前