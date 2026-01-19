AI會衝擊遊戲圈？《黑神話：悟空》美術長擔心未來發展，製作人留言幽默回應
最近《黑神話：悟空》開發商遊戲科學的主美術楊奇，他在個人社群平台上發了一篇長文，探討了生成式 AI（AIGC）技術對遊戲開發，甚至是人類社會未來的潛在影響。楊奇提到，他在和遊戲圈友人的聚會中，話題始終離不開 AIGC。他認為一旦 AI 發展成熟，將徹底顛覆過去的工具與技術邏輯，特別是在內容創作領域，這也會是第一次嘗試把「人」排除在創作主體之外。
文章中（微博連結），楊奇擔心未來 AI 更進一步發展，可能會加劇階層分化，甚至讓人類原本引以為傲的學習、分析、創意…等腦力勞動的優勢不再，最後剩下的只有「決策」和「執行」的功能。
而針對這些的長文，《黑神話：悟空》的製作人馮驥，在下方留言回應。馮驥並沒有針對 AI 的技術問題進行辯論，而是幽默說：「如果人不能從出門散步中獲得樂趣，那麼他大概不能獲得任何樂趣。」楊奇隨後也回覆表示認同，並稱：「有道理，這就出門...」
而這場關於 AI 的討論也引起眾多網友的共鳴與熱議，部分網友認同楊奇的想法，認為 AI 的快速發展確實可能導致社會結構改變，讓人感到恐慌；也有網友持不同看法，認為 AI 目前還是輔助工具，最終決勝的關鍵還是在於內容與細節，只有那些將 AI 視為單純生產力而非輔助工具的人才會被淘汰。
