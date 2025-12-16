AI有獲利就不怕泡沫？陸行之示警明年「焦土大戰」恐上演：這才是我最擔心的

美股近期全面重挫，加深市場對AI泡沫化的疑慮，也連帶影響台股走黑，對此，知名半導體分析師陸行之直言，很多人說這次的AI與以往泡沫不一樣，但現在每家企業都投入巨額資本，開發類似的AI，明年恐會上演「降價大廝殺」搶訂閱者，屆時恐導致營收停滯、虧損擴大，甚至影響到數據中心開支。

陸行之在臉書發文表示，怎麼聽起來我們都正在走向拐點泡沫，而在泡沫破掉淘汰一些公司之前，我們就是準備好足夠的現金，選好市場崩盤後最後的贏家，但除了護國神山台積電之外，還有誰呢？



陸行之指出，很多人說這次與以往泡沫不一樣，很多公司已經有合理的獲利，但他最擔心的是，現在有一堆大語言模型，例如ChatGPT、Gemini、Claude、Grok、co-pilot、DeepSeek、通義千問、豆包、文心一言等。



陸行之質疑，每家投入巨額資本開支，開發類似的通用AI，而且功能都很強大，如果付費訂閱人數沒有大幅增長，明年會不會來個訂閱費大廝殺降價，互搶客戶呢？到時候估值下殺，營收停滯不前，虧損擴大，你們覺得全球數據中心資本開支會不會被砍呢？

