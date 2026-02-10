AI未來要靠記憶體來支撐成長 華邦電總座陳沛銘：至少到2027年都會是這個樣子

華邦電總經理陳沛銘。

記憶體大廠華邦電（2344）今日舉辦法說會，2025年全年營收為 894.06 億元，年增 9.6%，獲利方面，2025年第四季營業毛利率為 41.9%，雖季減5%，但較去年同期大幅增15%，2025年全年EPS為0.88元。

華邦電今(10)日公布2025全年營運表現，2025年合併營收為新台幣894億6佰萬元，較2024年增加9.55%，主係受惠於需求端結構調整帶動記憶體產品價格上升影響，營業毛利率為35%，歸屬母公司稅後淨利為新台幣39億6仟2佰萬元，每股盈餘為新台幣0.88元。

華邦電總經理陳沛銘認為，記憶體這波熱潮會持續相當長的一段時間，他強調：「這是我個人經驗，這是前所未有的。」那主要最大驅動的力量還是AI。

他指出，AI從以前對每個設備都要追求它的性價比，「你會很在意每個bit的記憶體的單價。到現在其實 AI 要的都是效能。我要多大的算力，我可以有多大的容量去算更多的 token。大家方向已經完全改了。」陳沛銘表示，等於說AI未來持續發展很重要的一點，就是要靠記憶體來支撐它的成長。

陳沛銘表示，我覺得2026、2027年都會是這個樣子，「至於更久，我們就一邊觀察，再看看說不定也會有其他的亂流什麼跑出來，那我們再觀察。」

同時，華邦電對於未來報價樂觀，NOR Flash方面，供給端吃緊，預期價格自 2026 年上半年起持續走升。SLC NAND方面，供應持續緊縮，推動全年價格穩定上行。DRAM 包含DDR3、DDR4，結構性供給缺口持續，合約價格走勢樂觀，且訂單能見度佳。

在資本支出方面，華邦電2025年全年資本支出約55億元，2026年資本支出計畫大幅提高至約421億元，其中約95%投入生產設備，Flash與CMS擴產計畫持續推進，預計自2026年下半年起陸續進入階段性量產。



