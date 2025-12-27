AI查稅來了！網購開發票要加5% 國稅局靠爬蟲程式揪出賣家逃漏稅

AI查稅時代，國稅局靠「爬蟲程式」分析購物平台賣家資訊流，最終查獲逃漏稅事證。



財政部北區國稅局近來發現部分網路賣家未依規定標示商品價格，有網路賣家商品售價為「未含稅價格」，買家下單購物後，想開發票要加5%。國稅局靠著「爬蟲程式」分析購物平台賣家資訊流，最終查獲逃漏稅事證，賣家連補帶罰近百萬元。

北區國稅局表示，營業人銷售貨物或勞務時，應稅商品的定價應內含營業稅，並依營業人開立銷售憑證時限表規定開立統一發票，不得在消費者欲索取統一發票時，需另加5%營業稅，以免受罰。

北區國稅局近來發現，部分網路賣家未依規定標示商品價格，經運用AI工具蒐集分析購物平台賣家資訊流，查獲網路賣家甲的商品售價為未含稅價格，買家下單購買未含稅售價新台幣100元商品後，需再補付售價5%的營業稅款，賣家才會開立1張總金額為105元的發票。

官員表示，國稅局最終查獲該網路賣家自2021年至2025年漏開統一發票並漏報銷售額計960萬餘元，除了補徵營業稅48萬元（960萬X5%營業稅率），並依營業稅法及稅捐稽徵法裁罰1倍48萬元，也就是連補帶罰共96萬元。

北區國稅局說明，為避免營業人以售價未含營業稅為由，要求買受人另再支付營業稅，藉以降低買受人索取統一發票的意願，達到賣家逃漏營業稅的目的，依據《加值型及非加值型營業稅法》第32條第2項明定應稅貨物或勞務的定價應內含營業稅，也就是商品或服務定價等於銷售額加計銷項稅額。

如果營業人銷售的定價未內含營業稅，且未依法開立統一發票交付買受人，將依營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定，擇一從重處罰。

資訊爆炸時代，透過爬蟲程式，訂出規則及格式，就能自動收集和擷取網站資料，北區國稅局呼籲，營業人銷售應稅貨物及勞務應依商品定價收取價款，並依法誠實開立統一發票，不可要求消費者另外支付營業稅款，避免消費爭議及因短漏開統一發票而受罰。

