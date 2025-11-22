AI概念回檔無礙長多 它雙主軸布局長線潛力不減！
財經中心／余國棟報導
空頭大軍來襲，台股表現失色！根據投顧機構統計，今年以來截至11月21日為止，台股僅上漲14.76%，表現差強人意。台美股市近期同步陷入拉回震盪，台股加權指數自11月4日創下28,554點高點後，短短3周內回檔逾2千點，市場情緒轉趨保守，然投資人對具備題材與基本面支撐的標的仍積極進場，尤以國泰永續高股息（00878）最受矚目，顯示資金在震盪中尋求具備息收題材與長期潛力的投資選擇。
國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰表示，10月台股大漲9.34%，融資餘額突破新台幣3,000億元，技術面乖離率亦處於相對高檔，短線漲幅偏熱。美國多家科技股最新財報公布後出現獲利了結賣壓，台灣AI概念股同步承壓，指數震盪加劇。然而，電子權值股長期獲利動能仍具支撐，AI相關需求預期將延續至2027年後，拉回反而提供長線投資人分批布局的契機。
國泰永續高股息成分股中5成為AI供應鏈，3成為金融股，產業配置兼顧成長與收益。江宇騰指出，AI產業方面，隨著科技巨頭持續擴大資本支出，伺服器、半導體、電腦周邊等供應鏈企業可望受惠，廣達、緯創、光寶科、華碩等皆具備中長期成長潛力。金融股則在資金環境寬鬆、交易熱絡的背景下，獲利表現有望回升，並具備補漲空間。00878透過產業配置的均衡策略，亦有助於分散單一產業波動風險。
國泰永續高股息追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，選股標準涵蓋ESG評級與股利政策等多重條件，篩選出具備永續經營潛力的企業，隨政府已確定碳費將於2026年正式徵收，起徵價為每噸新台幣300元，以達成2050淨零排放的國家目標，相關綠色議題勢必越來越重要，甚至政府機構投資也得將ESG規範設為投資標準之一。值得留意的是，目前00878評價仍處於相對低檔，與大盤本益比差距約3成，未來隨著企業獲利持續上修，評價有望逐步修復，帶動整體表現。
江宇騰表示，00878自成立以來即受到存股族青睞，主要因其具備季配息機制、選股邏輯嚴謹，涵蓋多檔具備產業競爭力與長期成長潛力的企業。隨著市場對AI與永續投資愈加重視，00878有望持續吸引資金關注，成為投資人進行核心資產配置的重要選擇之一。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
