AI概念股降溫拖累美股！資金轉向景氣循環與醫療類股

標普500指數（S&P 500）於美東時間15日小幅收低，最終下跌0.16%，收在6,816.51點，主因是人工智慧（AI）題材中的關鍵個股承壓走跌。道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）下跌41.49點，跌幅0.09%，收在48,416.56點；那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）則下跌0.59%，收在23,057.41點。費城半導體指數挫跌43.16點或0.61%，收6990.41點。

部分AI概念股在15日交易中拖累整體市場表現，其中博通（Broadcom）與甲骨文（Oracle）2檔股票上週曾成為市場資金輪動、撤離AI題材的代表，15日又分別下跌逾5%與2%。其他個股如微軟（Microsoft）也出現一定程度的跌幅。

投資人轉而將資金移往對經濟循環更為敏感的族群，例如非必需消費品類股與工業類股，同時也大舉加碼醫療保健類股。

這樣的資金動向，發生在標普500指數與科技股占比較高的那斯達克指數上週收黑之後；相較之下，對科技與AI曝險較低的30檔道瓊工業平均指數成分股，則出現明顯上漲。此外，甲骨文在上週單週重挫12.7%，博通跌幅也超過7%，標普500科技類股整體下跌2.3%。

美國風險管理投資機構「Aptus Capital Advisors」股票主管華格納（David Wagner）在接受《CNBC》訪問時表示：「現在感覺市場上每個人都討厭AI交易，這一點無庸置疑。但我認為市場接下來仍將由高度集中的大型權值股所主導，也就是所謂的『7大科技巨頭』（Magnificent Seven），因為市場持續低估了這些公司的1個核心要素，那就是它們所具備的營運槓桿。」

他補充：「只要營收能夠出現某種程度的成長，這些公司就會持續擴大獲利率，並且在明年成為強勁報酬的受益者。」

在短期內，華格納並不過於擔憂整體市場表現，認為回檔修正是「健康」且「正常」的現象。他指出，所謂的「聖誕行情」（Santa Claus rally）可能已有部分提前反映，但他仍預期市場「還有一些上漲空間」，「若市場要出現真正的轉變，基本面也必須隨之改變，但我在短期內並未看到這樣的情況發生。」

本週即將公布的經濟數據，可能為市場定調。11月非農就業數據預計於美東時間16日公布，10月零售銷售數據也將同步發布，這些報告先前因美國政府驚歷史上最長停擺而延後。

道瓊（Dow Jones）調查的經濟學家普遍預期，11月非農就業人數將月增5萬人，較9月新增的11.9萬人顯著下滑。此外，11月消費者物價指數（Consumer Price Index）將於本週稍晚的18日公布。

