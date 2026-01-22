AI榮景是假的？美國逾700家企業破產 專家曝3產業淪重災區：台灣也在經歷同件事

根據外媒華盛頓郵報報導指出，在關稅與通膨夾擊下，2025年美國企業破產數量急遽增加，接近2009年「經濟大衰退」（GreatRecession）結束不久後的高點，根據數據統計至去年2025年11月，美國已經有717家企業聲請破產。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文表示，破產潮不是「平均分攤」，而是幾個產業在集中挨打，其中這3類型的產業成為重災區，他也直言，其實不只是美國，台灣和全球也在經歷同一件事。

​股人阿勳指出，如果只看美國最新的GDP數字，會覺得經濟爽到不行，7到9月折年成長4.3%，寫下2年來新高，股市也一路創高，AI、科技、豪華消費一片榮景。但另一組數字卻在提醒：2025年到11月，美國已經有717家企業聲請破產，創15年新高，逼近金融海嘯結束後的那一波高點；過去一年，製造業單單就流失超過7萬個職缺。​

為何美國企業爆發破產潮？ 股人阿勳揭3大關鍵特徵 ​

「破產潮不是『平均分攤』，而是幾個產業在集中挨打！」​股人阿勳表示，這波破產潮有三個關鍵特徵：第一，產業集中。工業類企業（製造、建造、運輸）破產增幅最大，一年流失逾7萬個製造業職位。第二大類是做「非必需品」的消費公司：服飾、傢俱、部分零售。這些企業高度依賴進口原物料、物流與勞力密集生產，最直接承受關稅和成本上升。

第二，結構性壓力。一邊是關稅和運費，把成本往上推。一邊是利率偏高、融資成本變貴。再疊上通膨後消費者開始縮手，把錢優先花在必需品、房租、醫療，非必需品消費自然被壓縮。

第三，汰弱留強。很多公司不敢把成本全轉嫁，怕一漲價客人直接跑去買更便宜的品牌，只能自己吞，結果毛利被擠掉、現金流撐不住，就在這一波中率先倒下。換句話說，這不是「整體企業都一起爛掉」，而是「中下游、低科技、勞力密集、靠進口的那一群，被關稅＋通膨＋利率三明治夾殺」。

美國總統川普關稅大棒掀起市場震盪，加上通膨夾擊，2025年美國企業破產數量急遽增加。（美聯社）

川普關稅大刀導致市場大亂？ 股人阿勳： 一場 「 汰弱留強 」的 考試 ​

​都是川普關稅政策攪亂市場？股人阿勳表示，這波關稅政策在實務上變成一種「產業篩選」，關稅豁免主要給了科技業，尤其是跟AI相關的公司；低科技含量產業被留在後面。高科技、AI、半導體等，拿到更多豁免和補貼，進口原物料與設備雖然也會受關稅影響，但政策會想辦法幫它們減輕壓力。傳統製造、運輸、低技術加工業則是直接實吃關稅成本，沒有太多補貼或豁免可以用。

股人阿勳直言，由此可知，上面那4.3%的GDP成長，主要來自富裕族群的消費跟企業在AI上的大手筆投資。下層的低科技、零售、傳統製造，感受到的現實是：訂單不穩、成本變高、利息變貴、消費者變節省。這就是為什麼會同時看到「破產數創15年新高」和「GDP創兩年增速新高」這兩組看起來互相矛盾的數字，被AI和富人拉高的平均數，掩蓋了很多傳統產業正在加速被淘汰的事實。



股人阿勳強調，其實不只是美國，台灣和全球也在經歷同一件事，傳統製造、實體零售、低科技產業，在高成本和需求轉移之下，正被迫參加一場看不見的「汰弱留強」考試。



