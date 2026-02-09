AI檢測獲利大爆發 穎崴員工年終＋分紅最多「領50個月」
AI檢測商機大爆發，半導體檢測介面大廠穎崴（6515）9日率先公布去年年終及分紅，每位員工除了保證年薪14個月，加計季獎金 、員工分紅及員工持股信託，平均每位員工年薪高達35個月，其中更有一成的員工，年薪高達50個月。穎崴去年不含員工薪資，共計發放8億元績效獎金及分紅與員工分享，寫下半導體產業驚奇的獲利表現。
穎崴董事長王嘉煌在9日出席新竹場尾牙，公布穎崴去年發放給員工的好福利。穎崴已連續多日榮登台股股后，9日收盤價4720元，離突破5000元僅咫尺之遙。
王嘉表示，穎崴的員工獎酬制度並非集中於單一時間點，而是採取長期、制度化設計。除基本薪資外，每年固定發放四季業績獎金，並依公司營運成果進行員工分紅，同時搭配每月提撥的員工持股信託，讓員工不僅能分享短期獲利，也能參與公司中長期成長。
他強調，近一、兩年隨著公司股價與營運規模同步成長，員工持股信託帳戶的整體報酬已有倍數提升，成為不少員工最有感的長期福利。相較之下，年終或尾牙獎金反而不再是員工關注的唯一焦點，整體獎酬結構已從「一次性獎金」轉向「長期價值累積」。
王嘉煌表示，穎崴目前員工人數約1200人，隨著產能持續擴充與高雄仁武新廠布局推進，今年仍將持續招募人力，預計全年員工規模將增加200至300人。他強調，在設備與產能快速擴張的同時，也必須透過具競爭力的薪酬制度，穩定核心技術與製造團隊。
王嘉煌，由於AI蓬勃發展，公司所有的員工面臨AI GPU、CPU等高階測試領域，技術門檻高、交期壓力大，第一線員工長時間投入是營運成長的關鍵。因此，公司寧可提高獎酬與分紅比重，也希望讓同仁感受到努力與公司成長之間的直接連結。
王嘉煌強調，穎崴去年公司在測試座、探針卡與相關高階測試產品需求強勁帶動下，營收與獲利同步成長，才能支撐高額分紅與獎金發放。未來仍將以穩健擴產、提升自製率與深化AI與先進製程布局為核心，持續創造可長可久的成長動能，讓員工能在公司長期發展中持續受惠。
