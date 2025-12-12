AI歌手出道 陳子鴻操刀將戰金曲

資深音樂人陳子鴻近來親自操刀18歲的AI虛擬原民少女Heya，日前宣告正式出道。陳子鴻形容：「打造Heya的過程，拍成紀錄片都嫌不夠。」如今AI技術更新快到追不上，但他偏偏反骨：「不只要做到最新，還要最有靈魂。」

陳子鴻把Heya當真人一樣養成，不斷拆解、重組、打掉、重來等，像養一個脾氣倔強但心地很軟的孩子，他透露打造Heya的使命：「她因為人類需求而被召喚，提醒、療癒、陪伴，這是日後她希望為人類做出的貢獻。」

這並不是陳子鴻第一次踏足虛擬歌手，上回他與科技大廠合作推出「米拉蜜」，陳子鴻承認自己並不滿意，「跨業合作在溝通和認知之間，擦出的往往不是火花，而是火氣，有鑑於此我才決定自己來」，他找來有技術與審美能力的新創百人團隊合作，更親自為Heya寫曲。

被問是否想帶著Heya角逐金曲獎？他直言：「我們音樂和MV都很有誠意，當然會去報名挑戰。」並表示會針對符合的項目幫Heya報名爭取獎項，「希望能替華語樂壇開出一條全新的未來之路。」