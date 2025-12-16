AI歸誰管？佛州州長不甩同黨總統川普行政命令積極立州法

佛羅里達州共和黨籍州長榮恩．迪尚特（Ron DeSantis）於12月15日在佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）舉辦的一場人工智慧圓桌討論中，針對美國總統川普（Donald Trump）日前簽署的行政命令發表看法。該行政命令是為建立全國統一的人工智慧政策框架，並授權聯邦政府挑戰被視為阻礙創新的一些州級AI法規，包括透過司法部成立專責任務小組提起訴訟，或考慮扣留聯邦資金等方式施壓。



迪尚特明確表示，川普的行政命令並未剝奪各州制定人工智慧監管法規的權利。他在演講中指出，有些人士誤解該命令會限制州政府行動，但事實並非如此。

迪尚特已正式提出「人工智慧公民權利法案」



迪尚特強調：「總統發布了行政命令，有些人認為這會阻礙州政府，但並沒有。你應該仔細閱讀該命令。首先，行政命令無法對州政府產生預占（preemption）效果。根據美國憲法，只有國會透過立法才能在特定領域取得優於州的權限，一項行政命令無法達成這一點。」

迪尚特進一步說明，即使從最廣義的解釋來看，佛羅里達州正在研擬的AI監管措施與聯邦政府追求的方向高度一致。他表示，該行政命令中提及的許多事項，正是鼓勵各州採取的行動。因此，佛州推動的法案與白宮的聯邦政策並無衝突，但他同時重申，州政府擁有獨立行使監管權的憲法基礎。

上周，迪尚特正式提出一項名為「人工智慧公民權利法案」（Citizen Bill of Rights for Artificial Intelligence）的立法提案，目的是為佛羅里達居民提供對人工智慧技術的全面保護，防範潛在風險與危害。該提案涵蓋多項具體措施，包括：

•禁止未經個人授權使用其姓名、影像、聲音或肖像進行商業化或生成內容。

•強化對深偽技術（deepfakes）的防範機制，延續佛州既有相關禁令，特別針對涉及未成年人的明確內容。

•要求企業在消費者與AI互動時提供明確通知。

•禁止AI用於提供許可制的心理治療或心理健康諮詢服務。

•加強對兒童的保護，包括賦予父母更多控制權，設定未成年人存取AI的參數，並要求平台在偵測到兒童出現異常行為時通知父母。

•限制保險公司僅依賴AI拒絕理賠，並允許州保險監管辦公室檢查AI模型以確保符合公平貿易實務。

•禁止州及地方政府使用中國開發的AI工具，以保護美國數據安全。



企業擔心需逐一取得各州批准



迪尚特在回應支持川普行政命令人士的疑慮時指出，一些人擔憂民主黨執政的州份可能制定過度嚴格的AI法規，聯邦司法部可能援引「休眠商務條款」（Dormant Commerce Clause）提起訴訟，主張此類州法歧視或阻礙跨州貿易。對此，迪尚特表示：「我不確定此類訴訟的成功機率有多高，但現實情況是，我不預期佛州的措施會引發這種挑戰。即使發生，我們也處於有利位置，能夠有效應對。」

過去6個月內，國會共和黨議員曾兩度嘗試在聯邦法案中加入禁止或限制州級AI監管的條款。首先在夏季的川普預算案中提出，後又於上個月試圖納入《國防授權法案》（National Defense Authorization Act, NDAA），但因黨內意見分歧及跨黨派反對，最終均未成功納入。

川普則主張，若AI企業需逐一取得全美50個州的批准，將帶來沉重負擔，此觀點獲得多家人工智慧企業支持。在簽署行政命令前，川普於社群媒體平台發文表示：「若要在AI領域維持全球領先，我們必須擁有一套統一的規則手冊。目前我們領先全世界，但若讓50個州（其中許多懷有惡意）參與規則制定與審核，我們的優勢將難以持久。」



