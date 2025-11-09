AI氾濫！鬼太郎故鄉「妖怪川柳大賽」停辦 主辦方：分不出人類還是AI寫的

以日本經典人氣動漫《鬼太郎》而聞名，作者水木茂出生的鳥取縣境港市，被稱為「鬼太郎的故鄉」，當地政府更是以此為招牌舉辦過許多活動吸引遊客來促進觀光，其中就包含從 2006 年開始舉辦「妖怪川柳大賽」，是一場以妖怪為主題的短詩創作大會。然而主辦方卻宣布，因為生成式 AI 的普及，讓評審過程變得非常困難，因此從第 20 屆之後取消舉辦。

因為 AI 難以判斷，所以取消舉辦。（圖源：境港觀光協會／鬼太郎）

主辦單位境港觀光協會表示，隨著生成式 AI 技術的普及，大量湧入的 AI 作品已讓評審過程變得非常困難，難以分辨參賽作品是否為人類創作，所以考量比賽的公平性與宗旨後，做出了這個艱難的決定。確定在目前進行中的第 20 屆「妖怪川柳大賽」（11 月 5 日到 12 月 14 日）後停止舉辦。

「妖怪川柳大賽」原本就是境港市為了推廣妖怪文化和觀光而舉辦的年度盛事，每年都吸引大量遊客與文學愛好者共襄盛舉，參賽者會以妖怪為主題，創作出帶有詼諧、諷刺社會或奇幻色彩的短詩。然而，近年來 AI 技術的飛速發展，幾乎任何人都能隨意生成詩句。主辦單位坦言，AI 作品的風格與人類創作極為相似，假如要求參賽者證明其原創性，在執行上也會非常困難，已經嚴重衝擊了比賽的初衷。

而這決定也在日本社群上引發許多網友討論，對此感到惋惜，認為這是一個文化的損失，並擔心這是 AI 技術衝擊傳統創作領域的開始。有人指出，假如無法有效規範 AI 的使用方式，未來可能會有更多類似的藝文競賽被迫停辦。