AI求職信氾濫挑戰辨識度 日企取消申請表改採直接面試

只要簡單輸入指令，就能生成長篇文字。AI的功能越來越強大，要生成求職有關的文章，不過是小菜一碟。人力仲介公司調查，曾經在求職過程中使用到AI的日本應屆畢業生就有66%，其中更有40%使用AI完成申請表格。

在日本，企業徵才最常用的文件之一，就是包含簡答題的求職申請表。不過，由AI捉刀撰寫的答案往往過於相似，有業者表示，想要了解不同申請者的人格特質，越來越難。

樂敦製藥人資藤原結衣表示，「我常常覺得，光從申請表上的文字來判斷，無法完全判斷一個學生的個性和潛力。」

因此有企業已經決定，從2027年開始，將會停止使用求職申請表來篩選新人。取而代之的，則是直接和人資進行15分鐘的面試，作為求職的第一關。

除此以外，還要填寫類似畫面上這樣，有一條時間軸的人生經歷回顧表。每個事件或想法都只有少少幾個字，更強調經歷本身，而不是表達的方式。

樂敦製藥人資藤原結衣指出，「我懷疑，徵才只追求效率，真的是個好點子嗎？雖然新制會多花一些時間，但我認為比起只用文字判斷，來得更有價值。」

不過，也有許多強調效率的企業，面對AI申請文件大量出現，則是在審核機制中也加入AI，來減少人資的負擔。AI時代來臨，職場的運作方式正在大幅改變，究竟是好還是壞，每個人心中可能都有不同的答案。

