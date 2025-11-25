AI沒有泡沫化！10月工業生產指數寫同高 全年增速上看2位數

AI需求續旺，10月工業生產指數115.11，歷年同期新高。圖為鴻海科技日展出晶圓。李政龍攝



經濟部統計處今（25）日公布10月工業生產指數為115.11，為歷年同月新高，年增14.5%，連20個月正成長。統計處副處長陳玉芳表示，全年製造業生產指數應能超越2021年高點，再創歷史新高；年增率也上看1成5。

統計指出，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續暢旺，挹注資訊電子產業生產動能續增，累計今年1-10月的工業生產指數為109.58，年增16.27%；1-10月的製造業生產指數已達110.36，年增17.43%。

陳玉芳指出，目前全年製造業生產指數的高點紀錄為2021年的100；依此推估，接下來11月、12月指數只要48.2，全年製造業生產指數就能創高。

增速方面，陳玉芳說，若設算全年成長1成，未來2個的製造業生產指數只要81.6；若全年成長2成，未來2個月的指數要139.18，達標的機會相對小；但若成長1成5，未來2個月指數只要達110.39，就有機會可以看到。

言下之意，在AI相關商機加持下，今年全年製造業生產指數應能再創新高，年增率上看15%以上。

外界熱議AI到底有沒有泡沫化？陳玉芳表示，從10月電腦電子光學製品業的指數193.73，維持歷年同月新高，且年增率高達45.39%，連續28個月正成長，就可知AI商機仍持續，沒有泡沫化。

至於10月工業生產統計呈現月減態勢，指數較上月減少1.03%，陳玉芳解釋，因伺服器產品規格不同，業者生產組合有些微差異所致。

從主要中行業看，包括電子零組件、電腦電子光學製品業指數皆為歷年同期新高；機械則受惠半導體、印刷電路板、拋光矽晶圓等設備需求續旺，已連續13個月正成長。

基本金屬業仍因國際鋼市平疲，連續第6個月負成長；化學材料及肥料業仍未擺脫需求疲弱及低價競爭；汽車及其零件業也是連8個月負成長，所幸受到車輛電動化政策延續，抵銷部分減幅。

經濟部並推估，11月製造業生產指數約在113.9至117.9之間，年增10.6%至年增14.5%。

