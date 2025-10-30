AI沒讓他失望！孫正義靠人工智慧財富飆升248%，打敗「壟斷多年」的Uniqlo柳井正躍居日本首富
日本富豪榜的人物排名順序，終於在多年之後，再次出現明顯變化，過去十年長時間霸榜首富的優衣庫（Uniqlo）創辦人柳井正（Tadashi Yanai），正式被軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義（Masayoshi Son）所超越，靠著鉅額挹注人工智慧（AI）得到回饋，讓這位企業家靠著淨資產551億美元（約新台幣1.69兆元），登上日本首富之位。
根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）數據，孫正義淨資產迄今為止，已飆升248%、來到551億美元，比Uniqlo董事長柳井正的淨資產，多出約2300萬美元（約新台幣7.06億元）。而從富豪指數過去十年期間的紀錄，柳井正幾乎一直佔據日本富豪榜首位，並從2022年4月以來，持續保持這一地位不變。
孫正義近期財富快速飆升，實時反映出軟銀的業績表現，畢竟這位日本億萬富翁手中、可是持有該集團約三分之一股份，更是其最大股東。而當人工智慧熱潮崛起後，孫正義隨即靠著集團相關企業，特別是晶片製造商ARM，搭配自己手中的投資基金，向這個新興領域投入重本，試圖將該公司定位為AI熱潮的關鍵支柱，也因此靠著熱潮獲得良好的獲利成績。
為了拓展更多可能，孫正義甚至主動對美國總統川普（Donald Trump）承諾，向美國本土投資1000億美元（約新台幣3.07億元）。
除此之外，雄心勃勃的他，同時還計劃投資OpenAI約300億美元（約新台幣9214億元），與甲骨文（Oracle）和阿布達比基金MGX（Abu Dhabi fund MGX）合作，要在美國各地興建多座AI資料中心和基礎設施，預計投資額高達5000億美元（約新台幣15.3兆元）規模。在半導體晶片領域，孫正義還嘗試聯繫台積電（TSMC），希望達成雙邊新合作，在亞利桑那州建立一個AI與機器人工業園區。
韓裔日本人背景的孫正義，出生在1957年，赴美留學期間開啟創業，當時他透過自行開發的電子辭典，成功將公司以100萬美元的價格賣給夏普（Sharp），不只賺到人生第一桶金，也成為他商場傳奇故事的一部分。後面返回日本，他在1981年創立軟銀，該企業最初是一家電腦軟體經銷商。但在經過40多年發展後，軟銀如今已成為一個橫跨電信、數位支付和科技投資的大企業財團。
彭博數據資料顯示，孫正義前一次財富超越柳井正的時間點，發生在2014年。分析師普遍認為，現階段軟銀所有決策，都朝著正確方向前進，畢竟一切與AI有關的投資項目都呈現上漲趨勢，而軟銀與OpenAI強化合作關係，更是一大關鍵驅動能量。
但與此同時，也有不少人提出警告，認為如今AI市場估值已經過高，外加各大產業龍頭之間，私下透過一個閉環模式的商業網路，替彼此支撐這個最熱門、但獲利時間卻遙遙無期的AI熱潮。
市場之所以提出這個警告，主要和孫正義過往經歷有關，親歷並深深受過重傷的他，在當年網路泡沫（dotcom bubble）鼎盛時期，名下淨資產曾以每週100億美元的速度飆升。孫正義曾在某次訪問中提到，自己曾登上「全球首富」三天時間，但當他正準備向其他人炫耀這個成就前，軟銀就出現嚴重的股價崩盤，也讓他體驗了一下財富雲霄飛車。
歷經這次重重摔下，在接下來的二十年時間，軟銀靠著更早期對阿里巴巴集團（Alibaba）的投資，以及其電信部門取得在日本國內、獨家銷售蘋果（Apple）iPhone多年，確保他能東山再起。
更多風傳媒報導
其他人也在看
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是攤圖她的美色。」鏡報 ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 5 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 22 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 2 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 23 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 7 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 11 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 8 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前