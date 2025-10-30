AI沒讓他失望！孫正義靠人工智慧財富飆升248%，打敗「壟斷多年」的Uniqlo柳井正躍居日本首富

日本富豪榜的人物排名順序，終於在多年之後，再次出現明顯變化，過去十年長時間霸榜首富的優衣庫（Uniqlo）創辦人柳井正（Tadashi Yanai），正式被軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義（Masayoshi Son）所超越，靠著鉅額挹注人工智慧（AI）得到回饋，讓這位企業家靠著淨資產551億美元（約新台幣1.69兆元），登上日本首富之位。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）數據，孫正義淨資產迄今為止，已飆升248%、來到551億美元，比Uniqlo董事長柳井正的淨資產，多出約2300萬美元（約新台幣7.06億元）。而從富豪指數過去十年期間的紀錄，柳井正幾乎一直佔據日本富豪榜首位，並從2022年4月以來，持續保持這一地位不變。

孫正義近期財富快速飆升，實時反映出軟銀的業績表現，畢竟這位日本億萬富翁手中、可是持有該集團約三分之一股份，更是其最大股東。而當人工智慧熱潮崛起後，孫正義隨即靠著集團相關企業，特別是晶片製造商ARM，搭配自己手中的投資基金，向這個新興領域投入重本，試圖將該公司定位為AI熱潮的關鍵支柱，也因此靠著熱潮獲得良好的獲利成績。

為了拓展更多可能，孫正義甚至主動對美國總統川普（Donald Trump）承諾，向美國本土投資1000億美元（約新台幣3.07億元）。

2016年5月，優衣庫（UNIQLO）執行長柳井正在東京向媒體發表演說。（美聯社資料照）

除此之外，雄心勃勃的他，同時還計劃投資OpenAI約300億美元（約新台幣9214億元），與甲骨文（Oracle）和阿布達比基金MGX（Abu Dhabi fund MGX）合作，要在美國各地興建多座AI資料中心和基礎設施，預計投資額高達5000億美元（約新台幣15.3兆元）規模。在半導體晶片領域，孫正義還嘗試聯繫台積電（TSMC），希望達成雙邊新合作，在亞利桑那州建立一個AI與機器人工業園區。

韓裔日本人背景的孫正義，出生在1957年，赴美留學期間開啟創業，當時他透過自行開發的電子辭典，成功將公司以100萬美元的價格賣給夏普（Sharp），不只賺到人生第一桶金，也成為他商場傳奇故事的一部分。後面返回日本，他在1981年創立軟銀，該企業最初是一家電腦軟體經銷商。但在經過40多年發展後，軟銀如今已成為一個橫跨電信、數位支付和科技投資的大企業財團。

創造ChatGPT的OpenAI，將與軟銀合作擴大投資。圖為執行長奧特曼（右）和軟銀創辦人孫正義。（美聯社）

彭博數據資料顯示，孫正義前一次財富超越柳井正的時間點，發生在2014年。分析師普遍認為，現階段軟銀所有決策，都朝著正確方向前進，畢竟一切與AI有關的投資項目都呈現上漲趨勢，而軟銀與OpenAI強化合作關係，更是一大關鍵驅動能量。

但與此同時，也有不少人提出警告，認為如今AI市場估值已經過高，外加各大產業龍頭之間，私下透過一個閉環模式的商業網路，替彼此支撐這個最熱門、但獲利時間卻遙遙無期的AI熱潮。

市場之所以提出這個警告，主要和孫正義過往經歷有關，親歷並深深受過重傷的他，在當年網路泡沫（dotcom bubble）鼎盛時期，名下淨資產曾以每週100億美元的速度飆升。孫正義曾在某次訪問中提到，自己曾登上「全球首富」三天時間，但當他正準備向其他人炫耀這個成就前，軟銀就出現嚴重的股價崩盤，也讓他體驗了一下財富雲霄飛車。

歷經這次重重摔下，在接下來的二十年時間，軟銀靠著更早期對阿里巴巴集團（Alibaba）的投資，以及其電信部門取得在日本國內、獨家銷售蘋果（Apple）iPhone多年，確保他能東山再起。

