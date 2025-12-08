AI治水概念股橫空出世！世紀民生「溢價收購」萬年清 股價要泉出來了！
財經中心／師瑞德報導
面對AI與資料中心爆炸性成長所帶來的水資源挑戰，國內綠色科技平台世紀民生科技（5314）今日與斐成開發（3313）共同宣布，將以每股33.525元公開收購工業廢水處理領導廠商萬年清（6624）最多65%股份，併購完成後萬年清將維持上櫃身分，並納入世紀民生合併報表，正式宣告世紀民生進軍「治水產業」，搶佔AI時代千億級水資源應用新藍海。
根據外資最新報告預估，到2028年為止，全球AI與資料中心所需的「水足跡」將突破1,000億公升，缺水風險勢將超越缺電，成為算力發展的下一個重大瓶頸。報告也指出，相較於賣水業者，「能幫助企業解決水資源風險的治水業者」，才是真正具備長期發展潛力的贏家。
世紀民生此次聯手斐成發動公開收購，即是看準這一結構性機會。收購案預計於12月10日啟動，至12月29日截止，最低收購目標為45%股權，最高上限為65%。併購完成後，萬年清將整合進集團綠色治理系統，結合世紀民生的AI能力，提供智慧化「預測性水處理」與「數位ESG追蹤」，協助高科技與製造業客戶通過全球綠色供應鏈認證。
AI賦能工業治水 轉型智慧ESG解方
世紀民生指出，本次併購的關鍵不只是擴大集團的ESG技術版圖，更是讓AI從「運算力」擴展至「治水力」。未來，將導入AI演算法至萬年清既有的流體化床技術與廢水處理系統，實現智慧預測、藥劑自動調控與濃度趨勢辨識，有效降低15-20%化學品使用量，並打造完整、不可竄改的「數位產品護照」，協助客戶應對歐盟CBAM、供應鏈稽核等全球永續壓力。
三方整合 打造AI綠色園區輸出能量
此次收購案也象徵上曜集團在水、電、算力三大核心資源領域進行策略布局整合。萬年清除了深耕半導體與化工廢水處理多年，近年更積極擴展海外市場，在越南與印度均已設立據點。未來不僅持續擴充海外產能，更將導入集團內部的智慧建案與保健品工廠，發揮集團綜效。
未來，透過「AI演算（世紀民生）」＋「場域建設（斐成）」＋「水治理（萬年清）」的三方協同，集團將具備完整輸出「AI綠色園區統包方案」的能力，搶攻台商回流與東南亞新建廠需求，站穩智慧永續供應鏈的關鍵位置。
