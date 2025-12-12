AI治理 台南打造「智慧防詐」「精準稅務」新典範

台南市政府今（12）日發布全台首創的 AI稅務圖資整合系統（ATG），正式將人工智慧導入稅籍清查作業，讓效率與準確度全面提升，成為全國首例 AI 應用於稅務清查的城市。市長黃偉哲表示，無論是守護市民財產安全，或落實公平課稅，AI皆是提升治理效率的重要工具，盼台南經驗未來能推展至全國。

ATG 系統由市府與成功大學、九福科技共同研發，結合生成式AI、GIS地理資訊與多項資料庫，可透過AI分析與3D建模自動量測建物。過去人工清查一年約投入 4.2 萬工時，最多也僅能完成 6.5 萬筆資料；導入ATG後，可節省逾 5,000 工時，清查量能更可突破 10 萬筆，有效揪出違規工廠與逃漏稅情形，落實租稅透明與公平。

除了稅務領域邁向智慧化，台南在防詐方面同樣領先全國。今年5月台南率先推出 「ATM 臉部遮蔽示警智慧防詐系統」，針對詐騙車手常以口罩、安全帽遮臉領款的模式，AI會自動辨識提款者是否露臉，若偵測異常即發出警示。此措施已獲行政院金管會及財政部肯定，金管會今再宣布將評估全國金融機構導入的可行性。

圖說：台南推出 「ATM 臉部遮蔽示警智慧防詐系統」，AI會自動辨識提款者是否露臉，若偵測異常即發出警示。(圖片來源/南市府提供)

黃偉哲表示，AI治理的核心精神仍是「以人為本」；不論是今日亮相的 ATG 系統，或備受矚目的 ATM 智慧防詐措施，都是透過科技實際改善市民生活、保護財產安全的具體成果。未來市府將持續擴大AI應用範圍，讓科技成為城市治理的強力後盾，提供市民更智慧、更快速、更精準的服務。

