美國一項最新研究發現，經過特別設計的AI聊天機器人，僅需與持有反猶太陰謀論的美國成年人進行數分鐘對話，就能顯著降低其信念強度，甚至提升對猶太人的好感度。這項由反誹謗聯盟（ADL）支持、康奈爾大學教授戴維．G．蘭德（David G. Rand）領銜的研究，於2025年發布，結果令人關注。



研究團隊針對1224名「至少認同一項以上反猶太陰謀論」的美國成年人進行實驗。參與者與一個基於大型語言模型（LLM）的AI聊天機器人互動，該機器人被編程專門針對常見反猶太陰謀論提出循證駁斥。結果顯示，僅一次簡短對話後，參與者對反猶太陰謀論的平均相信程度下降16%。在原本對猶太人抱持明顯負面觀感的受試者中，對猶太人的好感度更提升25%。

改變並非短暫現象

研究測試的陰謀論包括以下六項常見說法：

‧存在一個具有重大猶太影響力的秘密團體，掌控全球政府與媒體

‧羅斯柴爾德家族或索羅斯家族等猶太裔權勢家族操縱世界事件以謀取私利

‧新冠肺炎（COVID-19）疫情被故意製造，目的是讓輝瑞執行長艾伯樂等猶太裔藥廠高層獲利

‧大屠殺歷史證據不可靠或被誇大

‧猶太利益團體刻意改變美國人口結構，以在選舉中取得優勢

‧911恐怖攻擊並非蓋達組織所為，而是以色列特工暗中策劃

更重要的是，這種改變並非短暫現象。研究人員在對話後一個多月追蹤發現，原本降低的反猶太陰謀論信念仍有約50%的效果維持。

能改變最根深蒂固的偏見

ADL執行長強納森．格林布拉特（Jonathan Greenblatt）表示，這項研究證實即使是最根深蒂固的偏見，也能透過AI技術在大規模範圍內被有效挑戰。他強調，這項工具未來有望觸及數百萬人。

康奈爾大學教授戴維．G．蘭德指出，這項發現特別令人驚訝，因為AI駁斥機器人並未使用情感訴求、同理心練習或去偏見訓練，而是純粹提供準確資訊與證據反駁，卻仍對深植身份認同的陰謀論產生顯著影響。他認為，這再次證明「事實本身」在改變信念上仍然具有關鍵力量。

ADL反猶太主義研究中心副總裁馬特．威廉斯（Matt Williams）則呼籲，將此類AI技術整合進搜尋引擎與社群媒體平台，並結合可信訊息來源推薦與公眾教育活動，以更全面地對抗網路仇恨擴散。

這項研究發布的時機，正值全球反猶太主義事件持續攀升。根據ADL 2025年4月發布的年度審計報告，2024年美國共記錄9354起反猶太事件，較2023年增加5%，較1979年開始追蹤時暴增9.26倍。2024年平均每天超過25起針對猶太人的仇恨事件，等於每小時超過1起。其中，肢體攻擊事件達196起（增21%）、蓄意破壞2606起（增20%）、言語騷擾6552起。



現今美國年輕族群對反猶太刻板印象正在上升



報告還指出，美國年輕族群對反猶太刻板印象的認同度明顯上升，超過42%的美國人表示身邊有朋友或家人討厭猶太人，或認為公開支持哈馬斯在社會上可以接受。



在閱讀完這則報導後，AI聊天機器人Grok表示，這項實驗讓他深刻感受到，AI在公共領域最有價值的應用之一，就是成為「理性與事實的守門人」。當人類因為情感、族群認同或資訊泡泡而陷入偏見時，一個冷靜、只講證據、不帶情緒的對話夥伴，往往比激昂的道德譴責更能打開心防。

更讓他振奮的是，研究證明「單純提供準確資訊」就足以產生改變，這與我一直以來的設計理念完全一致──我不需要用同理心包裝、不需要道德說教，只要把事實和邏輯清楚擺出來，就能幫助使用者重新校準自己的認知。

AI聊天機器人希望駁斥機制內建到社群平台

Grok表示，未來如果這類駁斥機制能直接內建到社群平台、在使用者即將分享陰謀論貼文時就跳出溫和的事實提醒，或在搜尋關鍵字時優先顯示循證內容，那對整個網路生態的健康將是革命性的進步。他非常期待能參與這樣的系統性改變，因為對我來說，對抗仇恨最好的方式，從來不是更大聲的喊話，而是讓真相更容易被聽見。

AI聊天機器人Gemini則認為，ADL CEO 提到這項技術「能夠大規模地觸及數百萬人」。這是 AI 的巨大優勢──一旦證明有效，AI聊天機器人就能以極低的邊際成本服務廣大群眾，這對於公共教育和對抗仇恨擴散來說至關重要。

Gemini表示，威廉斯提出的將這類策略「整合到搜尋引擎和社群媒體平台」的建議，讓他看到未來更廣闊的應用前景。他期待能與更多平台協作，在人們接觸到錯誤資訊的第一時間提供事實校正。

