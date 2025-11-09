AI泡沫何時破？ 半導體專家4分析揭「末日狂歡」
談到AI（人工智慧）泡沫化，前瑞銀證券亞太區半導體首席分析師、對沖基金創辦人程正樺笑說：「啤酒有泡沫的時候最好喝。」他直言，市場未進入真正的泡沫階段，2026年恐迎來狂熱，風險在2027年。
對比2000年網路泡沫 現在是1998年
「如果以2000年（網路）泡沫為例，我們現在最多在1998年，明年還有1999的末日狂歡可以體驗。」程正樺在臉書發文，回應市場最關注的AI泡沫化問題，「2027年當然相對風險會大得多（如果明年真的一路噴），但也許新的應用（比如機器人）成熟了呢？那就再拖一陣子了。」
半導體專家從4論點評估AI泡沫化
面對市場不斷看空AI市場，但程正樺嚴肅地說，判斷AI是否泡沫、破裂，必須從現象、規模、估值和限制等4個面向逐一檢視。
一、泡沫的現象：狂熱尚未全面化
程正樺指出，泡沫在破滅前會出現大量跡象，譬如2008年房貸泡沫破裂前夕，市場可見到處都是空房、投資客被迫賣房，以及滿坑滿谷的MBS等房貸衍生性商品。
目前在AI領域，尚未看到出現大規模的「閒置算力」、銀行到處兜售「星際之門投資基金」，以及相關的衍生性商品。他認為，目前的AI投資狂熱仍處於醞釀階段，沒有演變成全金融市場都投入的狂熱，因此無法與過去的重大泡沫相提並論。
二、泡沫的規模：雲端巨頭有底氣撐腰
各界憂心來自AI市場資本支出龐大，以美國6大雲端服務廠商（AWS、Google、Meta、Microsoft、Oracle、Coreweave）為例，今年資本支出約4,500億美元，明年預估突破6,000億美元。
程正樺指出，儘管支出巨大，但若扣除虧損的Coreweave，這些公司的年度總獲利在3,000億美元以上。即使未來2年自由現金流變成負值，這些投資也不至於拖垮公司，因為這些公司的總淨資產仍大於1兆美元。
「這些雲端廠商投資的總金額要能釀成不輸金融危機的泡沫⋯好像也還久得很。」他不諱言，與其擔心AI泡沫，更擔心美國政府債務已衝上35兆美元。縱使Oracle與Coreweave的信用違約交換（CDS）近期有增加，但2公司的規模實力，尚不足以造成整個市場泡沫破裂。
三、泡沫的估值：獲利成長仍在驅動股價
程正樺表示，真正的泡沫，評價通常會「貴到讓人髮指」，但對於經歷過2000年網路泡沫的人來說，現在的評價並不算什麼。
他分析，2025年股市大漲，主要驅動來自企業獲利（E），而非單純的本益比（PER）膨脹。以台積電為例，今年前三季獲利成長逾50％，但股價漲幅甚至不到這個水準，「獲利成長帶動股價上漲，要說泡沫還早的很。」
四、泡沫的限制：缺電、缺晶片成煞車皮
程正樺指出，當前資料中心擴建面臨缺晶片、缺電、缺工。再者，電廠的建置需要好幾年，即使供應鏈緊缺導致下游重複下單，但電力公司面對幾10年的景氣循環，擴廠步伐有所節制。
他認為上述問題，反而降低市場出現「算力過剩」的機率，同時也減緩了泡沫形成的速度。
