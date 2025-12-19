AI泡沫化了嗎？楊金龍請宏碁董座陳俊聖向央行同仁演講 央行報告內點出判斷泡沫化指標

中央銀行於18日召開理監事會議，針對AI泡沫化，總裁楊金龍透露曾邀請宏碁董座陳俊聖至央行內部演講。（攝影／李海琪）

台灣經濟進入由 AI 算力驅動的「超高速成長期」。中央銀行於18日理監事會正式上修 2025 年經濟成長率預測至7.31%，這劑強心針主要來自先進半導體等出口的爆發性成長。

然而，亮眼數字背後，央行也在擔心「AI泡沫化」是否屬實，為了釐清科技熱點是否虛胖，央行總裁楊金龍透露，曾邀請宏碁董事長陳俊聖親自演講；央行報告中也以本益比、IPO 數量、股價漲幅等3量化指標，對比兩代科技狂熱的異同。

廣告 廣告

AI泡沫疑慮：央行點與Dot-com「相同」與「不同」

央行將AI 熱潮與 Dot-com 泡沫比較進行比較，相同處在於，兩者都源於對新科技的高度預期，易導致科技股上漲、資金集中，進而推升金融穩定風險。

不過也有不同之處，央行將其以3組量化指標把「狂熱程度」拉開距離：

1.那斯達克本益比：AI熱潮期約30.5倍（2025年11月），低於Dot-com時期的64.9倍（2000年3月；部分網路公司甚至高達約200倍）。 2.美股IPO數量：2025年前3季僅51家，相比1999年高達388家，顯示新創上市潮的熱度明顯不同。 3.股價漲幅：AI熱潮期間那斯達克自2022年低點至2025/12/15上漲125.8%，仍低於Dot-com自1997年底至2000/3/10高點的221.5%。

此外，央行也強調基本面差異指出，多數AI公司資本支出較多來自可預測的營收；Dot-com時期不少企業更仰賴創投與債務融資，寫未來的營收能見度不足。

楊金龍邀宏碁董座談泡沫，認為股市修正不意外

值得注意的是，泡沫的提醒並非只出現在央行報告。楊金龍在18日記者會上也提及，台股這波修正與市場對AI發展出現疑慮相關，「股市太高一定要修正，不然就會有泡沫疑慮」，市場也會藉此重新評價AI題材的真實性。

楊金龍也揭露央行近期特別邀請宏碁董事長暨執行長陳俊聖演講，目的就是要從更貼近產業與市場的角度，討論「AI會不會有泡沫」。他指出，企業家的觀察和經濟學家不同，能提供「資本支出為何擴張、擴張能否持續」等第一線訊號，這也是央行在評估景氣與金融風險時，刻意納入的「產業視角」。

楊金龍也點出，外資賣超台股、匯市走勢也被拉進同一套邏輯。他說，近期新台幣偏弱、外資匯出下，「資金面」才是主導匯市的關鍵，「貿易面已非主因」；換言之，當AI題材讓股市與資金流動變得更敏感，匯率也會更直接反映資本流向。

算力基建的現實骨感：電力缺口與隱性負債成AI續航變數

央行最後點出 AI 熱潮的深層隱憂：科技股股價及集中度過高。若龐大的資本支出無法兌現營收預期，一旦市場情緒反轉，股價恐重演 2000 年 Dot-com 式的崩跌。

此外，央行更特別提醒三個容易被忽視的風險指標：

1.特殊目的公司（SPV）的隱性負債。 2.私人信貸（Private Credit）的不透明性。 3.資料中心電力供給嚴重不足。

這並非杞人憂天。根據《San Francisco Chronicle》報導，矽谷灣區已出現資料中心被電力基礎設施「卡死」的現狀：聖塔克拉拉市的系統升級需等到 2028 年；甚至有資料中心專案（如 Stack Infrastructure）因等不到電力，陷入「建築已完工、2027 年才有電」的空置狀態。

報導引述舊金山市首席經濟學家 Ted Egan 警告，若 AI 熱潮反轉，這類對電力依賴度極高的資料中心計畫將首當其衝被取消，導致地方政府與企業在前期投入的基建規劃，轉瞬成為高風險的財務負擔。

(原始連結)





更多信傳媒報導

央行維持信用管制 北市淪重災區 要貸滿七成已成傳說

監察院會按立法院要求彈劾卓榮泰？ 李鴻鈞巡察行政院言談有玄機

藍白提案彈劾賴清德三箭齊發 前進各縣市舉辦彈劾公聽會

