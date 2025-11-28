（圖：維基共享）

全球多數股市搭上AI列車，頻創歷史新高，但以台股為例，漲勢往往只及於AI相關類股，其它類股卻疲弱不振。這形成了一種詭異的現象，部分AI題材股動輒大漲數倍，不斷出現股價在千元以上的「千金股」，但更多的股票業績表現亮眼，股價卻跌到近期低點。





市場資金獨鍾AI股，但AI股的題材往往只是對未來的想像，基本面尚未有重大突發，甚至還在虧損，股價卻一飛沖天，反觀很多傳產製造業，儘管本質厚實，本益比低，卻得不到投資人青睞。

美股的漲勢也是大抵集中在輝達、蘋果、超微、美光等科技七雄身上，造成輝達的市值一度達到五兆美元，超過英法德股市市值總和，更大於日本、德國、印度的GDP。一家企業的市值大過先進國家日、德的總體經濟產值，而賣掉一家輝達，差不多可以讓我國中央政府用五十年。這種「非理性繁榮」讓投資人產生AI是否泡沫化的疑慮。





曾經準確預測全球金融海嘯的對沖基金操盤人 麥可貝瑞﹙Michael Burry ﹚最近放空輝達等AI股，宣稱AI已泡沫化，公開向市場宣戰。而部分投行也憂心AI確有泡沫化現象。這些質疑加上最近AI股大幅回檔，更加劇市場的動盪與恐慌。





經濟史上多次出現由於過度投資造成的金融風暴，這次AI風潮，已出現輝達對OPEN ＡＩ的千億美元的投資，藉以鞏固出貨的需求。而美國科技七雄對AI投資都是以百億、千億美元計。一旦哪一個環節出了問題，可能就會產生「火燒連環船」效應，造成市場崩潰。





當然，相關業者，包括輝達、台積電、廣達等供應鏈大咖紛紛澄清AI需求強勁，並沒有泡沫化跡象。其實，評估ＡＩ有無泡沫化，可以從產業、技術與股價等不同面向予以探討。新科技造成的泡沫化現象，二千年網路泡沫是最好的案例，當年多數企業瘋狂追逐網路，也獲得投資人的認同，形成一種熱潮，只要公司名稱加上達康﹙dot-ｃｏｍ ﹚，股價就不受地心引力影響，直飛天際，但營收雖然可觀，卻找不到可以獲利的商業模式，最終泡沫破滅，形成一場金融風暴。





然而，儘管經過市場殘酷的殺戮，卻仍有谷歌、亞馬遜等存活下來，成為網路巨擘。因此有人以此為例，認為並沒有網路泡沫。其實，可以這樣看，就股價而言，過度飆漲，一定會有泡沫產生，然而就AI這項科技與產業卻必將延續下去，所以產業與投術面並沒有泡沫化的現象。





換言之，AI科技與產業勢必成為主流，未來人人都不能脫離AI而生存，但市場過度追逐相關股票的狂潮，一旦膨風過度，恐怕將會產生泡沫，導致股價重挫，傷及多數投資人，這是投資人在AI風潮下仍應具備的風險意識。











