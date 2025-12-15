AI泡沫化疑慮再起？台股一度跌逾500點 終場收27866點

受到上週美股大跌影響，台股今（15）日開盤後一度下跌超過500點，終場收在27866.94點，下跌331.08點，跌幅1.17％。

美股上週五（12）日4大指數收黑，費城半導體指數跌逾5％，AI概念股表現慘烈，拖累整體大盤。台股今（15）日開盤難逃一劫，跌78.23點，以28119.79點開出，隨後跌幅擴大逾500點，失守2萬8關卡，最低來到27684.87點，最終收在27866.94點。

美股4大指數收黑

美股上週五全面收黑，道瓊工業指數終場跌0.51％，標準普爾500指數跌1.07％，那斯達克指數跌1.69％，費城半導體指數跌5.1％，台積電ADR也下跌4.2％。AI個股重挫，博通（Broadcom）暴跌逾11％，甲骨文（Oracle）、美光（Micron）也下跌，連帶影響大盤，也引發市場對AI泡沫化的擔憂。

AI概念股受重挫

至於台股今日開盤後下跌514點，盤中低檔震盪，終場收在27866.94點，跌幅1.17％，成交量4367億元。受大盤拖累，權值股幾乎全下跌，台積電（2330）下跌30元至1450元，跌幅2.03％，鴻海（2317）收221.5元，重摔2.42％，僅聯發科（2454）逆勢翻紅，收1420元，上漲1.07％。半導體股同步走低，訊芯-KY（6451）、威盛（2388）、華邦電（2344）皆下跌逾4％。

廣告 廣告

雖然AI概念股受到重挫，不過智邦（2345）開盤不久後由黑轉紅，盤中一度上漲至1215元，漲幅4.76％，最終收在1210元，創下股價新高，顯示市場對AI伺服器需求仍樂觀。

另外，大同（2371）日前遭中國法院判決，須賠償超過30億人民幣（約新台幣131億元），儘管大同強調該判決在台灣無執行力，但市場信心仍受衝擊。今日開盤股價重挫近10％，下跌至31.6元跌停，收盤後仍有逾7萬張賣單高掛。

至於今日三大法人合計賣超545.47億元，外資及陸資大砍489.94億元、投信賣超18.96億元、自營商合計賣超36.56億元，僅自營商（自行買賣）買超17.32億元。