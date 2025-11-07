AI泡沫化疑慮再起！網路泡沫重演？ 黃仁勳這樣說

AI教父、輝達執行長黃仁勳今（7）天旋風訪台，他表示，因為訂單需求強勁，所以特別到台積電廠區為夥伴們加油打氣，不過，近日市場「AI泡沫化」疑慮再度升高，敲響全球科技股警鐘，黃仁勳受訪時也發表了自己的看法，強調AI需求非常強勁。

黃仁勳一下機就被記者包圍，有媒體詢問，AI泡沫化和過去的網路泡沫（dot-com bubble）有何不同？黃仁勳回應，這次的情況截然不同，因為網路泡沫時期，大部分地下光纖都處於閒置狀態，但這次，雲端的GPU全部都被利用了，需求非常強勁，人工智慧技術很實際，需求非常高，而且這項技術對運算能力要求很高，需求非常高，所以現在正努力滿足如此強勁的需求。

廣告 廣告

而針對Blackwell晶片對中出口的限制，黃仁勳表示，目前沒有討論，輝達沒有對中國出貨的計畫，何時NVIDIA的產品能重返中國市場，取決於中國方面，期待他們改變政策，希望輝達能夠再次服務中國市場。

黃仁勳說，同時，訂單需求顯然強勁成長，今天到台南就是為了給予台積電鼓勵支持，他們的傑出表現帶給輝達巨大的貢獻，所以來這裡感謝他們所做的一切努力。



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

黃仁勳這次不見蔣萬安！盼土地問題解決：就能在台北蓋一棟漂亮大樓

黃仁勳抵達台南！預計停留一天半至兩天 坦言今天沒時間去逛夜市

黃仁勳下午抵台！率先參訪台積電3奈米廠 明將現身運動會