AI泡沫化疑慮又起 美股驚挫、台積電ADR下跌2.3%

美股四大指數18日全線收低，市場靜待輝達本週稍晚公布的財報，投資人態度審慎。道瓊工業指數重挫498.5點，跌幅1.07%，收報46,091.74點；標普500指數下跌55.09點或0.83%，收在6,617.32點；那斯達克指數挫275.23點或1.21%，收在22,432.85點；費城半導體指數下跌154.7點或2.31%，收6,551.03點。

台積電廠房。（圖／台積電提供）

分析指出，近期美股疲軟主要源於科技股動能減弱，全球AI泡沫化的疑慮升高，投資人開始重新評估AI領域發展所需的巨額資金和借貸風險。美國七大科技巨頭在11月累計下跌近4.5%，VIX波動指數18日最多抽高15.5%，來到28.8。道瓊工業指數低開207點後，跌幅最多擴大至676點，標普500指數與那斯達克指數盤中分別曾挫1.47%和2.1%。

美國家居裝修產品零售商家得寶（Home Depot）公布上季業績，營收雖優於市場預估，但調整後獲利遜於分析師預期，股價應聲暴跌6.02%，收報每股336.48美元，成為拖累道瓊指數的重要因素。

美國研究機構ADP最新數據顯示，截至11月1日的四周內，美國企業平均每周裁員2,500人，顯示勞動力市場在10月下旬失去動能。ADP資料指出，多家大型企業於10月宣布裁員，包括亞馬遜（Amazon）與目標百貨（Target）等。據人力資源公司挑戰者、格雷與聖誕節（Challenger, Gray & Christmas）統計，10月裁員計畫規模為20多年來同期最高。

在美國政府結束停擺後，官方單位逐步恢復資料發布。勞工統計局（BLS）公布，截至10月18日為止，首次申領失業救濟人數為23.2萬人，持續申領失業救濟人數則來到195.7萬人。聯邦政府此前陷入歷來持續時間最長的停擺，多項重要經濟報告遭到延宕，包括原定於10月3日公布的9月非農就業報告。勞工統計局將於本週四發布9月就業報告，預計非農就業人數將較前一個月增加5.5萬人。

美股示意圖。（圖／美聯社）

政經方面，美國總統川普（Donald Trump）18日表示，聯準會下任主席的面試工作已經開始，對於誰將擔任此職位，川普稱其「心中有數」，強調白宮團隊會選擇一個「符合常規」的聯準會主席，諸如現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）的表現便很有說服力。除沃勒外，川普的候選人還包括聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、前聯準會理事華許（Kevin Warsh），以及貝萊德（BlackRock）高層里德（Rick Rieder）。

個股方面，微軟宣布與輝達及聊天機器人Claude開發商Anthropic建立戰略夥伴關係，輝達允諾對Anthropic投資最多100億美元，微軟則承諾最多投資50億美元，而Anthropic將會向微軟購買價值高達300億美元的雲端算力，並採用輝達最新一代晶片技術。不過，微軟遭券商唱淡，18日收黑2.7%，收報每股493.79美元，輝達收盤跌2.81%，收在181.36美元。

雲端服務商Cloudflare因系統中斷，導致多款大型應用程式受到影響，該股18日下滑2.83%，收報每股196.53美元。美股七雄全線收低，亞馬遜重挫4.43%，收報222.55美元；特斯拉下跌1.88%，收報401.25美元；Meta收低0.72%，收報597.69美元；Alphabet挫0.22%，收在284.96美元；蘋果收黑0.01%，收報267.44美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑1.45%，收報277.91美元；日月光ADR挫0.91%，收報14.17美元；聯電ADR逆勢揚0.57%，以7.06美元作收。

輝達示意圖。（圖／央視）

