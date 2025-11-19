AI泡沫化衝擊台股？ 龔明鑫︰實質訂單「還是蠻多」

經濟部長龔明鑫(右)。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕科技股估值偏高疑慮未散，台股今天開低下跌近百點，但迅速回到平盤上，又漲百點，目前又回到平盤附近，經濟部長龔明鑫19日被問及此事，他表示，政府充分尊重資本市場，但對AI是否過熱？他強調，實質訂單是很多。

台股18日因美股收黑，暴跌近700點，龔明鑫今日出席經委會前指出，資本市場金管會已密切注意，除非有重大、非經濟因素事件衝擊，政府對於資本市場的情況還是尊重。

因市場擔憂AI泡沫化，他表示，AI是不是過熱，各界不同解讀，但就他了解實質訂單還是蠻多。

