AI泡沫化警報？軟銀出清輝達持股掀恐慌 專家解讀背後操作：轉填225億美元的坑

日本軟銀集團宣布出清NVIDIA人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）的全部持股，預估總價值高達58億美元（約新台幣 1777 億元），此舉動引發外界高度關注，也讓AI泡沫化的隱憂再度浮上檯面。對此，財經專家王董大盤籌碼在臉書發文分析，軟銀這舉動應該是要去填這225億美元的坑，不過最終都還是運用在AI上，並非看壞AI產業。

王董大盤籌碼表示，美股昨晚漲跌分歧，道瓊仍然飆漲超過550點創下收盤的歷史新高；但是昨晚資金很明顯從科技族群轉向傳統藍籌個股，那斯達克就被Nvidia再度下跌約3%而拖累收黑0.2%。

王董大盤籌碼提到，小非農ADP公布10月私人部門平均每周裁員約1.1萬人，跟上周挑戰者公布的大量裁員相互呼應，勞動市場很明顯持續疲軟，在參議院已經通過預算案之後，最快周三眾議院就可望表決，要是停擺順利結束，之前那些延後的經濟數據包括官方版非農就業可望陸續釋出，聯準會決定利率走向就不必繼續盲飛。

王董大盤籌碼說，日本軟體銀行SoftBank宣布以58.3億美元清空持有的Nvidia全數持股，資金將用於投資OpenAI等AI專案，這把出清持股動作應該讓不少人，包括他也感到驚訝，不過他認為這筆資金也是要去付高達225億美元的OpenAI投資與機器人收購案，這也都是AI運用的範疇，所以並不是看壞AI產業發展。

王董大盤籌碼認為，但是軟銀這個賣股動作，難免讓投資人會覺得是不是Nvidia真的漲到高點了？Nvidia股價下挫約3%，帶領AMD、ASML、Micron及Arm等等晶片股全數走低，AI概念股CoreWeave則因下修全年財測暴跌16%，也是引發昨晚AI族群賣壓的來源之一。

王董大盤籌碼指出，台積電公布10月營收年增16.9%，但這是去年二月以來最慢的成長速度，ADR昨晚下跌1.3%反應，有華爾街外資認為科技巨頭雖然現金流充沛，但是估值都過高了，出現一點點負面消息就足以引發資金撤出，這就跟上周科技股修正是差不多的理由！XLK科技ETF昨晚下跌約1%，同樣顯示整個AI族群面臨的壓力。



