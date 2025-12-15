AI泡沫化？ 台股盤中摔逾500點 網喊：買點來了？

美股烏雲飄來台股，大盤陷入28K保衛戰，短線震盪。（圖／TVBS )

美國科技股重挫引發連鎖效應，台股週一開盤大跌逾500點，最低來到27687點，失守28000點大關！台積電開盤下跌30元至1450元，AI股表現不一。分析師指出，此次下跌反映上週五美股跌幅，但AI基本需求依然存在，目前的回調反而可能是投資人分批布局的良機。台股正面臨年終三大考驗，包括美股指數變動、壽險業「IFRS 17」明年正式上路可能引發賣壓，以及本週「超級央行週」，日本央行預期升息一碼可能導致利差交易退場。

美股烏雲飄來台股，大盤陷入28K保衛戰，短線震盪。（圖／TVBS )

美國科技股下挫引發連鎖效應，導致台股週一開盤面臨重大壓力，盤中一度重挫超過500點，最低跌至27687點，失守28000點大關。雖然跌勢隨後有所收斂，但台積電仍開盤下跌30元至1450元，其他AI股則表現不一，部分由黑翻紅。分析師指出，此次下跌主要反映上週五美股跌幅，但AI基本需求依然存在，目前的回調反而可能是投資人分批布局的良機。

週一台股開盤於28119點後，跌勢迅速擴大，盤中一度下跌514點至27684點，創下今年第八大跌點，並跌破十日線，陷入28000點保衛戰。這波跌勢主要受到美國科技股週五大幅下挫的影響，當日美股四大指數全面收黑，其中博通重挫11%，輝達也下跌超過3%。

台積電開盤跌30元至1450元，鴻海一度挫逾2%。（圖／TVBS）

分析師王榮旭表示，市場並非擔心AI需求消失，而是憂慮AI獲利時間可能加速，導致科技股出現獲利了結的賣壓。他認為，AI股票的極致震盪回檔有點像是擠泡沫的過程，但市場在上漲過程中保持警戒，偶爾出現的回調反而對AI長線走勢有利。

台股開盤後，AI和半導體股首當其衝。除了台積電下跌外，鴻海也一度跌逾2%，而聯發科則是先跌後翻紅。AI相關股票如廣達、緯創、英業達原先都跌超過1%，但盤中有所回穩。值得注意的是，雖然大盤下跌，但跌幅並未如預期嚴重，主要因為市場認同AI需求仍然存在。

台股年末3考驗，美股、壽險賣壓、估日銀升息。（圖／TVBS）

市場分析指出，台股目前正面臨年終三大考驗：美股指數變動、壽險業IFRS 17明年正式上路可能引發賣壓，以及本週超級央行週中日本央行預期升息一碼可能導致利差交易退場。

王榮旭進一步指出，年底這段期間通常是中小型股表現的時間，因為外資陸續放聖誕節及年假。他強調，雖然短線上會有震盪，但基本面並無大變化，對於投資人而言，這種漲多後的回調反而可能是進場布局中長線的買點。

