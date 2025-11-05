AI泡沫化？ 大賣空進場 台股收27717點跌近400點

全球股市今日出現大規模震盪！美股四大指數全數收黑，亞洲股市也遭遇大幅下跌，韓股更一度大跌超過6%觸發熔斷機制。台灣股市同樣受到波及，早盤以27785點開出後盤中重挫超過700點，一度失守月線，「台積電」盤中一度下跌50元。分析師認為這波全球股市大跌主要受到AI泡沫化隱憂影響，「大賣空」本尊「貝瑞」進場做空更加劇市場恐慌情緒，比特幣也跌破10萬美元大關，顯示投資人對高估值科技股的信心動搖。

AI泡沫隱憂，導致台股一度下跌超過700點。（圖／TVBS）

全球股市今日出現大規模震盪，美股四大指數全數收黑，亞洲股市也遭遇大幅下跌，韓股更一度大跌超過6%觸發熔斷機制。台灣股市同樣受到波及，早盤以27785點開出後盤中重挫超過700點，一度失守月線，台積電盤中一度下跌50元。這波全球股市大跌主要受到AI泡沫化隱憂影響，「大賣空」本尊貝瑞進場做空更加劇市場恐慌情緒，比特幣也跌破10萬美元大關，顯示投資人對高估值科技股的信心動搖。

今日台灣股市開盤即跌破2萬8千點大關，隨後跌勢持續擴大，盤中最低點一度跌至27373點，跌幅超過700點，顯示投資人情緒極度恐慌。台積電帶頭下殺，開盤1480元後盤中一度下跌超過50元，鴻海也下跌2%。AI概念股同樣遭遇賣壓，廣達、緯創、緯穎等公司股價下挫超過2%。分析師翁偉捷表示，這次下跌並非單純的AI泡沫隱憂，而是全球科技股集體修正以及市場過熱後的回吐壓力共同作用的結果。

比特幣跌破10萬美元，黃立成帳戶剩14.9萬美元。（圖／TVBS）

美國股市昨日同樣表現疲弱，費城半導體指數重挫超過4%，那斯達克指數下跌2%，道瓊工業指數也下跌超過200點。分析師陸行之提醒，法人正利用利多消息出貨，科技公司財報表現雖然良好，但股價卻不斷下跌，投資人應當謹慎，台灣市場可能也在學習美國市場的利多出貨模式。

全球其他主要股市同樣遭受重創，日經指數一度失守5萬點大關，韓股更是大跌6%再度觸發熔斷機制。加密貨幣市場也未能倖免，比特幣跌破10萬美元大關，較上個月高點下跌超過2成。幣圈知名人物黃立成的投資帳戶從淨值190萬美元一路虧損至剩下14.9萬美元，約459萬台幣。翁偉捷解釋，比特幣這類高度依賴流動性的資產，一旦出現資金緊縮就會出現大幅度下跌。

比特幣市場需要資金。（圖／TVBS）

儘管短期內AI股和半導體股可能持續震盪，分析師認為投資人不必過度恐慌，台股多頭趨勢仍會持續，但選股時應謹慎，避免追買已經漲幅過大的股票。11點過後，台股跌勢有所收斂，部分權值股甚至由黑翻紅，顯示市場仍有支撐力道。

