AI泡沫化？富蘭克林稱斷言過早「經濟效益足支撐數兆美元投資周期」
對於AI是否泡沫化，富蘭克林投顧認為，斷言AI出現泡沫仍過早，AI帶來的長期經濟價值將遠超資本支出，建議可長期布局，並透過定期定額長期投資美股或科技股方式來參與這波AI巨浪帶來的機遇。
富蘭克林也認為，過去12個月美國Al投資規模仍不到GDP的1%，更重要的是，AI的潛在經濟效益足以支撐數兆美元投資週期，預計美國的AI將創造20兆美元經濟價值，遠超當前與市場預估的未來AI資本支出水準，而這還未考慮潛在海外利潤、新應用帶來的利益、通用人工智慧（AGI）問世的影響。
富蘭克林投顧分析，目前看來，近期下跌主因包含AI泡沫疑慮與聯準會不願快速降息，前者較像是市場信心不足，實際上 ChatGPT、Gemini 等領先AI模型的活躍用戶數、年度經常性營收（ARR）仍持續成長，愈來愈多，AI工具也開始實現穩固商業模式，如：Al語音輸入工具 Wispr Flow、醫療記錄AI代理Abridge、法律工作AI代理 Harvey，除顯示 AI正不斷應用於各領域，還反映高價值、高付費意願、具垂直代理應用相關產品愈容易成為可行的商業模式，進而有助持續推動更多 AI 應用與發展。
富蘭克林投顧表示，近期的「AI永動機」現象讓泡沫疑慮升溫，但過去也發生類似情況，如：網路時代，與目前的明顯差異是，1990年代的交易最終建造了一堆多年都未使用的光纖網路，但當前每個用於資料中心的GPU 都立即使用，此外，目前也仍缺少「投機過度」此一關鍵因素，市場情緒歡騰、無差別買進股票、脫離金融現實等現象尚未出現。
富蘭克林投顧分析，事實上從AI發展至今，泡沫相關討論便層出不窮，回歸基本面，在旺盛AI 需求下，推動AI發展的科技巨頭的獲利、自由現金流量、資本支出仍強勁，2025年科技股獲利成長率是標普500指數的兩倍多，預計這將延續至2026年與未來幾年，與1990年代後期的科技行情截然不同，而雖當前科技股估值看似相當高，但考量科技股獲利成長前景後，估值仍合理。
富蘭克林投顧指出，科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示AI相關需求仍保持強勁，這還將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求，沒有企業會願意錯過這波AI巨浪，這也成了支撐美國經濟的重要支柱。
