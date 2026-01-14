AI泡沫化？ 美國知名基金經理人高調宣示「放空輝達」

美國知名對沖基金經理人麥可．貝瑞表示，他正在放空輝達，因為放空輝達的效益最高，成本最小。

美國知名對沖基金經理人「麥可．貝瑞」公開表示，他目前正放空輝達，因為輝達對正在形成的「人工智慧」泡沫特別敏感、風險最高。貝瑞並指出，如果AI泡沫破裂，輝達所受到的衝擊，相對較大。（葉柏毅報導）

據美國「商業內幕」網站報導，貝瑞表示，他在比較幾家正在從事AI投資的公司之後，決定放空輝達，因為他評估，一旦AI泡沫破滅，他估計輝會以災難性結局收場；輝達在這場AI狂歡當中，顯得格外脆弱。

貝瑞指出，輝達今年可能賣出高達4000億美元的AI晶片，但實際應用卻不到1000億美元。貝瑞在文中指出，輝達是目前最受市場喜愛、最少被質疑的公司，因此放空它的成本，相對便宜。

貝瑞也強調，Google、Meta與微軟等公司，也在投入AI產業，可是AI不是它們唯一的生命線，它們還有其他深具競爭力的產品，同時也具備長期生存力。這些公司在AI建設之外，這些企業在全球仍然具有主導地位，放空這些公司，意義不大。